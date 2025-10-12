Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge

Après la presse italienne, une légende de la Juventus alerte sur le niveau d'un Diable Rouge
Photo: © photonews

La Juventus enchaîne les contre-performances et inquiète. David Trezeguet appelle à une réaction et vise surtout les attaquants du club.

La tension monte à Turin. La Juventus est dans une période difficile, sans la moindre victoire lors de ses cinq derniers matchs. Cinq rencontres, cinq nuls, et une attaque en panne qui commence à inquiéter les supporters.

Présent au Festival du Sport de Trente, David Trezeguet n’a pas caché sa déception. L’ancien attaquant emblématique de la Juve, visage d’une époque, ne supporte pas de voir le club dans un tel état. Selon lui, chacun doit réagir, des dirigeants aux joueurs, pour redonner à la Juventus la mentalité qui a toujours fait sa force.

Openda dans le mal

Trezeguet pointe particulièrement du doigt les recrues offensives de cet été. Loïs Openda, aucun but depuis six mois et Jonathan David, encore en adaptation, doivent en faire beaucoup plus. "La Juve doit recommencer à gagner", a rappelé la légende française. "Openda et David doivent comprendre que la Serie A est très différente de ce qu’ils ont connu."

Même Dusan Vlahovic n’échappe pas à la critique. "Il doit à nouveau montrer ses qualités", a-t-il insisté, tout en saluant le bon équilibre défensif instauré par Igor Tudor.

Si la situation ne s’améliore pas, la suite pourrait être difficile, surtout avec les 43 millions d’euros que le club devra payer pour acheter définitivement Loïs Openda à la fin de la saison.

