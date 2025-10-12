Mondial 2026 : l'Italie en danger malgré sa victoire, le Portugal de Martinez s'en sort de peu

Huit rencontres de qualifications à la Coupe du monde se disputaient ce samedi soir. Voici les principaux événements à retenir.

Groupe E :

Si l’Espagne est première avec trois victoires, onze buts marqués et aucun encaissé, la Turquie réalise également une belle campagne et s’est imposée 1-6 en Bulgarie. La Roja, ce samedi soir, a assuré le service minimum pour se défaire de la Géorgie à domicile (2-0).

Groupe F :

Leader, le Portugal a dû attendre la 90+1e minute pour s’imposer contre l’Irlande, grâce à Ruben Neves, après un penalty manqué par Cristiano Ronaldo quinze minutes plus tôt. Deuxième, la Hongrie a assuré l’essentiel contre l’Arménie (2-0).

Groupe I :

Grâce à sa victoire 5-0 contre Israël, la Norvège a désormais plus de 95% de chances de se qualifier pour la Coupe du monde. Triplé d’Erling Haaland, qui a manqué deux penaltys (i) en début de rencontre, et but contre son camp de l’Unioniste Anan Khalaili.

Piégée en début de qualifications, l’Italie s’est imposée 1-3 en Estonie, mais compte toujours six longueurs de retard sur la Norvège. La Squadra Azzurra devra probablement passer par les barrages.

Groupe K :

Parmi les petits poucets des qualifications, Andorre a accroché un point sur la pelouse de la Lettonie (2-2). Dans le même groupe, l’Albanie s’est imposée en Serbie (0-1) et a conforté sa deuxième place, derrière l’Angleterre.