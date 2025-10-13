L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

La Belgique doit battre le pays de Galles à Cardiff pour rester dans la course à la qualification du Mondial 2026. Une victoire offrirait aux Diables Rouges la première place et un statut de tête de série.

Ce lundi soir, à Cardiff, la Belgique joue gros. Les Diables Rouges doivent s’imposer face au pays de Galles. Une victoire leur offrirait la première place du groupe de qualification au Mondial et le statut de tête de série lors du tirage au sort.

Les Gallois ne comptent pas faire de cadeau. Ces dernières années, la Belgique a eu quelques difficultés à affronter le pays de Galles.

Pas le même pays de Galles qu'avant ?

Sur la RTBF, l’ancien sélectionneur Marc Wilmots s’est montré plutôt optimiste. Aujourd’hui directeur sportif du Standard de Liège, il estime que "ce n’est plus le pays de Galles d’il y a dix ans. Les Gallois ont bien reculé dans la hiérarchie depuis. Au vu de la situation, le pays de Galles, qui joue à domicile, va vouloir prendre le jeu à son compte, donc les Diables auront de l’espace. Ce qui est parfait pour des joueurs rapides comme Malick Fofana et Jeremy Doku."

L'occasion idéale pour les Diables de s’exprimer selon Wilmots. "Ce sera un tout autre match que contre la Macédoine du Nord. On a été habitué à manger du caviar pendant dix ans… C’est dur pour les supporters de voir que c’est un peu plus compliqué désormais."





Mais tout n’est pas sombre. "C’est une nouvelle génération qui se met en place. La Belgique a un niveau entre la 10e et 15e place mondiale. Ce qui n’est pas mal. Même si je pense que cette équipe va vouloir aller chercher plus haut."