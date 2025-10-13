Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Les Pays-Bas et le Danemark poursuivent leur marche en avant vers le Mondial 2026. Les Oranjes ont battu la Finlande et le Danemark s'est imposé contre la Grèce.

Les Pays-Bas ont surclassé la Finlande 4-0 et confirmé leur statut de leader du groupe G. Les Néerlandais ont 16 points en six rencontres, soit trois points d’avance sur la Pologne. Rien n’est encore joué dans ce groupe pour la qualification au Mondial 2026.

Memphis Depay en chef d’orchestre

Donyell Malen a lancé la machine à la 8e minute de la rencontre, Virgil van Dijk a doublé la mise de la tête. Memphis Depay a offert deux passes décisives et a marqué sur penalty. En fin de match, Cody Gakpo a alourdi le score à 4-0. Depay est désormais le meilleur passeur de l’histoire de la sélection.

Le Danemark frappe fort à domicile

À Copenhague, le Danemark a battu la Grèce 3-1. Les Danois ont plié la rencontre avant la pause grâce à Hojlund, Andersen et Damsgaard.

De retour des vestiaires, la Grèce a tenté de réagir. Christos Tzolis, l’ailier du Club de Bruges, a réduit l’écart. Malgré quelques occasions, les Grecs n’ont pas réussi à inquiéter la défense danoise.

Le Danemark conserve la tête du groupe, à égalité de points avec l’Écosse mais devant à la différence de buts. Les Néerlandais, eux, continuent leur parcours presque sans faute.