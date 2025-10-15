🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

La Belgique est quasiment assurée de participer à la Coupe du Monde après sa victoire face au Pays de Galles. Alors que la qualification est presque en poche, des images circulent déjà en ligne de ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges.

La Belgique est à un pas de la Coupe du Monde. Après le match nul contre la Macédoine du Nord, certains affichaient une légère inquiétude, mais la qualification est désormais presque acquise.

Grâce au partage entre le Kazakhstan et la Macédoine du Nord, et à la victoire des Diables contre le Pays de Galles, la qualification ne peut pratiquement plus leur échapper. Si la Belgique remporte encore un match lors des deux prochaines rencontres de qualification, elle sera officiellement qualifiée.

Le leak du nouveau maillot des Diables Rouges

Avec encore deux matchs à jouer — contre le Kazakhstan (à l’extérieur) et contre le Liechtenstein (à domicile, à Sclessin) —, il ne devrait plus y avoir de mauvaise surprise. Ces deux rencontres auront lieu à la mi-novembre.

Il faudra encore patienter avant le coup d’envoi du Mondial, mais un détail continue de susciter la curiosité : les nouveaux maillots avec lesquels les Diables Rouges évolueront en Amérique du Nord. Adidas devrait bientôt dévoiler ses nouvelles créations.

Les maillots devraient normalement être présentés en novembre, mais des images du maillot domicile circulent déjà en ligne sur ce à quoi il pourrait ressembler. Qu’en pensez-vous ?

Belgique

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 Allemagne Allemagne
Islande Islande 2-2 France France
Suède Suède 0-1 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 0-0 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 2-0 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 2-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 2-4 Belgique Belgique
Estonie Estonie 1-1 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 1-0 Arménie Arménie
Andorre Andorre 1-3 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 0-5 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-0 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 2-2 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 4-1 Georgie Georgie
Italie Italie 3-0 Israël Israël
