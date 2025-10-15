🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

La Belgique est quasiment assurée de participer à la Coupe du Monde après sa victoire face au Pays de Galles. Alors que la qualification est presque en poche, des images circulent déjà en ligne de ce à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges.

La Belgique est à un pas de la Coupe du Monde. Après le match nul contre la Macédoine du Nord, certains affichaient une légère inquiétude, mais la qualification est désormais presque acquise.

Grâce au partage entre le Kazakhstan et la Macédoine du Nord, et à la victoire des Diables contre le Pays de Galles, la qualification ne peut pratiquement plus leur échapper. Si la Belgique remporte encore un match lors des deux prochaines rencontres de qualification, elle sera officiellement qualifiée.

Le leak du nouveau maillot des Diables Rouges

Avec encore deux matchs à jouer — contre le Kazakhstan (à l’extérieur) et contre le Liechtenstein (à domicile, à Sclessin) —, il ne devrait plus y avoir de mauvaise surprise. Ces deux rencontres auront lieu à la mi-novembre.

Il faudra encore patienter avant le coup d’envoi du Mondial, mais un détail continue de susciter la curiosité : les nouveaux maillots avec lesquels les Diables Rouges évolueront en Amérique du Nord. Adidas devrait bientôt dévoiler ses nouvelles créations.

💥 Belgium x adidas 💥



🇧🇪 New 2026 World Cup Home Kit! pic.twitter.com/cmViDhbQZw — Opaleak (@opaleak) September 26, 2025

Les maillots devraient normalement être présentés en novembre, mais des images du maillot domicile circulent déjà en ligne sur ce à quoi il pourrait ressembler. Qu’en pensez-vous ?