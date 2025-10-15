Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été
Photo: © photonews

Le Beerschot dispute ce week-end le choc face au SK Beveren. En cas de victoire, les Mannekes pourraient relancer le suspense dans la compétition. Cet été, ils auraient pu accueillir un ancien espoir belge... mais les discussions n'ont pas abouti à une signature.

L’écart entre le Beerschot et Beveren n’est que de sept points, et le Beerschot compte encore un match de moins. En cas de victoire à domicile, les Anversois pourraient donc complètement relancer le suspense en Challenger Pro League.

Senna Miangue était en fin de contrat avec le Cercle de Bruges

Senna Miangue ne sera pas présent ce week-end pour la grande affiche, même si cela aurait très bien pu arriver. Le latéral gauche était en fin de contrat cet été avec le Cercle de Bruges et espérait un possible transfert vers le Beerschot.

"Ma mère habite à deux arrêts de tram du Kiel. En famille, on allait souvent voir les matchs du Beerschot, où plusieurs de mes amis jouent encore", a confié l'ancien joueur du Standard de Liège (2018-2020) dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen.

Pas d’Antwerp ni de Beerschot, mais bien… la Hongrie

"Marco Weymans est comme mon frère. Il y a eu des discussions avec le club, mais malheureusement, elles n’ont pas abouti." Pas de nouveau chapitre donc dans sa ville d’Anvers, où il a pourtant évolué dans les équipes de jeunes de l’Antwerp et du Beerschot.

Finalement, le latéral a trouvé une nouvelle équipe pour cette saison, mais dans une destination un peu plus exotique : il évolue actuellement à l’ETO FC Győr, quatrième du championnat hongrois

