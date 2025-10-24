Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

Dimanche, le Bosuil accueillera une belle affiche avec la réception de Bruges, qui aura à coeur de repartir de l'avant après sa claque reçue à Munich. En face, le Great Old devra prendre des points surtout devant ses supporters.

Le coach anversois Stef Wils est sérieusement sous pression après une série catastrophique de 2 points sur 18. Le voilà au bord du précipice avec une obligation de performer face à Bruges. Voilà un match couperet qui pourrait être un tournant de la saison pour le RAFC, qui n'est que quatorzième au classement.

"Un duel contre le Club est toujours spécial, surtout devant son propre public", a déclaré Stef Wils en conférence de presse. "L'équipe connaît l'importance de ce match corsé. Avec les supporters derrière nous, je pense que nous sommes capables de réaliser un bon résultat."

Ce sera nécessaire. L'Antwerp, et Wils en particulier, ont besoin d'une bonne performance, d'un match référence et d'un bon résultat. Sinon, les doutes et sa position d'entraîneur seront remis en question.

"Je comprends que la presse mette l'accent là-dessus et que vous devez être critiques. Mais je ne peux pas y consacrer mon énergie. Je la réserve à mon équipe et le prochain adversaire. Bien sûr, je suis au courant et j'entends les commentaires à mon égard, mais j'essaie de m'en occuper le moins possible", poursuit l'entraineur du Matricule 1.

Une autre personne qui a reçu des critiques justifiées ces dernières semaines était Vincent Janssen. L'attaquant a manqué de grosses occasions contre le Standard et le Cercle : "J'en ai parlé cette semaine avec Vincent. Nous devons rester positifs. À l'entraînement, nous avons beaucoup tiré au but pour qu'il retrouve de bonnes sensations. Il a assez d'expérience, un seul match pourrait suffire pour faire basculer sa situation."