Interview "Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

Photo: Nicolas Darimont

Alexis André Jr. s'est exprimé à notre micro après la défaite du RFC Liège face au Sporting de Charleroi (0-1). Auteur d'une grande prestation dans les cages, le portier était évidemment très déçu de l'élimination de son équipe en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

Titulaire pour la deuxième fois de la saison, le gardien liégeois a été à la hauteur des attentes. Il a notamment réalisé un magnifique double arrêt et stoppé un penalty : "J'ai hâte de revoir mon double arrêt. Oui, le penalty, c'était bien de l'avoir arrêté, mais malheureusement, ça n’a pas suffi. Sur le penalty, on m’a dit d’aller à gauche, mais sur sa course d’élan, j’ai vu qu’il allait tirer de l’autre côté. J’ai fait semblant d’aller un peu à gauche et, du coup, il a mordu à la feinte. Je suis parti à droite et j’ai réussi à me rabattre sur ce côté-là."

Alexis André Jr. a ensuite expliqué son point de vue sur le but carolo : "Sur le but, il fait une passe en retrait, je protège mon premier poteau, mais il a tout le but ouvert. Malheureusement, on n’a pas su défendre ce centre. Je pense qu’ils ont mis énormément de centres pendant tout le match, on savait que ça allait être dangereux à ce niveau-là, et malheureusement, ça nous a coûté le match. Mais bon, on reste fiers : on a donné 100 %. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat, parce qu’on veut rester bien placés."

Pour le moment, il n'a joué que deux matchs, c’était lors des deux rencontres de Coupe de Belgique. "Oui, je savais que j’allais jouer ce match," nous dit-il. "Ce n’est pas facile quand tu n’as pas le rythme des matchs, donc j’ai dû bien me préparer mentalement pour faire une bonne prestation. Maintenant, je me reconcentre sur le championnat, on continue à travailler dur. On verra quand je serai prêt, quand le coach aura besoin de moi, comme je l'ai montré aujourd’hui."

Une défense affaiblie

"Ce qui nous a manqué ? Déjà, ce n'est pas facile parce qu’on a perdu Éric N'Jo au dernier match, un pilier de la défense centrale, et puis à la mi-temps, on perd Jordan Bustin, un autre cadre. Ces blessures tombent au pire moment, surtout contre une équipe comme Charleroi. Ça fragilise la défense, et je pense que ça nous a coûté cher. Avec nos deux meilleurs défenseurs centraux, ça aurait pu changer la donne. Je suis fier de l'équipe. Mais ceux qui sont entrés ont fait leur travail, moi aussi j’ai fait le mien, et malheureusement, ça n’a pas suffi. Leur gardien a aussi fait un bon match."

Concernant la différence de niveau, il l'a ressentie : "Oui, techniquement, ils sont au-dessus. Ils savent garder le ballon, ils vont plus vite. En deuxième mi-temps, ils ont accéléré le jeu. Mais on n’a pas été ridicules du tout, on n’est pas loin de leur niveau, et c’est pour ça qu’on est bien classés en championnat. On a montré une belle performance aujourd’hui. Les équipes de notre division savent qu’on est là, qu’on peut rivaliser. On s’est battus jusqu’à la 90ᵉ minute. Malheureusement, ça n’a pas suffi, mais je pense que les supporters peuvent être fiers de nous. Ça fait plaisir."

Comment vit-il ce rôle de doublure ? Il nous l'explique : "Je sais que je vais retourner sur le banc. Je travaille dur à l’entraînement, mais Jordi Belin est l'un des meilleurs gardiens du championnat avec cinq clean sheets. C’est normal qu’il garde sa place. Je suis très content dans le sens où l'équipe est bien placée en championnat. On dit souvent qu’il n’y a pas de deuxième gardien, mais deux numéros un. L’un joue, l’autre attend. C’est comme ça. Entre nous, ça se passe très bien. On se soutient mutuellement, on se félicite à chaque match. C’est ça, un esprit d’équipe. La concurrence ne nous divise pas, elle nous tire vers le haut."

Depuis mon arrivée à Liège, j’ai beaucoup progressé

Il ressent des progrès depuis son arrivée à Liège : "Depuis mon arrivée à Liège, j’ai beaucoup progressé, notamment grâce à Pierre Drouguet, notre entraîneur des gardiens. On a un très bon groupe, ce qui oblige à élever son niveau. Je me suis bien acclimaté. J'ai amélioré mon jeu au pied ici. J’ai appris à être plus réactif, à lire plus vite le jeu. En tant que gardien, j'ai bien progressé."

Alexis André Jr. a ensuite été interrogé sur son activité d'influenceur à côté de son métier de footballeur professionnel. Une double activité qu'il gère parfaitement : "Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Même quand je ne joue pas, ils viennent me voir pour des photos. C’est agréable, ça ne me dérange pas du tout. J’essaie d’utiliser les réseaux pour inspirer les jeunes, leur montrer la réalité d’un footballeur pro. Je veux leur prouver qu’il faut continuer à travailler, même quand on ne joue pas."

"Mon adaptation à Liège s’est bien passée. Grâce au club, j’ai trouvé un appartement ici. Ma copine vit à Bruxelles, donc je partage mon temps entre les deux villes. Je me sens bien ici, les gens sont accueillants, c’est une très belle ville," conclut-il.

