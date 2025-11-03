Les Diables plus au top ? Une première en 8 ans dans l'équipe-type de l'année

La FIFPRO a dévoilé l'équipe de l'année 2025. Sans grande surprise au vu des performances individuelles, il n'y a aucun belge dans le onze.

La fédération mondiale des footballeurs professionnels, la FIFPRO, vient de dévoiler sa traditionnelle « Équipe de l’Année ». Au sein de celle-ci, cinq joueurs du PSG, vainqueurs de la Ligue des Champions, mais aucun joueur belge.

En effet, là où Thibaut Courtois a fait régulièrement partie du onze de la FIFPRO, c'est ici Gianluigi Donnarumma (PSG) qui est mis à l'honneur. Devant lui, on retrouve deux arrières latéraux parisiens également (Nuno Mendes et Achraf Hakimi). Virgil Van Dijk (Liverpool) complète la défense.

Dans l'entrejeu, Vitinha (3e du Ballon d'Or), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (FC Barcelone) et Jude Bellingham (Real Madrid) ont été plébiscités. Pas trace, donc, de Kevin De Bruyne, assez logiquement.

En attaque, la FIFPRO (composée rappelons-le d'un jury de joueurs professionnels) a opté pour Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (lauréat du Ballon d’Or).