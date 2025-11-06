La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne
Photo: © photonews
Axel Witsel enchaîne à nouveau les matchs avec Girona. Il y a élevé son niveau depuis le début de saison.

Après ses derniers mois compliqués à l'Atletico Madrid, Axel Witsel était à la recherche de temps de jeu. Du côté de Girona, le Liégeois a retrouvé du rythme. Les débuts ont pourtant été compliqués.

Lors de sa troisième titularisation, Witsel a été exclu pour deux cartes jaunes en moins d'un quart d'heure, précipitant la défaite 0-4 des siens. La saison s'annonçait longue au sein d'une équipe n'ayant toujours pas gagné le moindre match au début du mois d'octobre.

Depuis, Girona est toujours la lanterne rouge de la Liga, mais la situation s'améliore. Les hommes de Míchel ont battu Valence et ont réalisé un match plein au FC Barcelone (défaite 2-1), avant de partager (3-3) contre Oviedo et de perdre de justesse (2-1) chez une équipe de Getafe toujours aussi dure à manier.

De retour à son niveau

Witsel aussi monte en puissance. Réutilisé comme milieu de terrain, il n'a pas manqué une minute au mois d'octobre et inscrit un splendide but contre Barcelone. Une montée en puissance qui lui a permis de retrouver les Diables Rouges lors du dernier rassemblement.

Une autre récompense est venue frapper à la porte. Axel Witsel a en effet été élu joueur du mois dans son club. Un verdict qui montre que le Diable Rouge est sur la bonne voie, lui qui opère pourtant habituellement dans l'ombre, laissant le soin aux autres de décrocher des récompenses individuelles.

