Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Après 16 victoires d'affilée, le Bayern Munich de Vincent Kompany a dû se contenter d'un partage 2-2 face à l'Union Berlin.

La série de victoires du Bayern Munich a pris fin ce samedi. Après avoir remporté tous ses matchs depuis le début de la saison, le club bavarois a été tenu en échec. Le "Rekordmeister" a concédé un partage 2-2 face à l’Union Berlin.

Vincent Kompany s’y attendait un peu. "Heureusement, j’avais préparé mes joueurs à ce match pendant trois jours. Je m’y attendais, donc ça ne m’a pas du tout surpris. En première mi-temps, nous n’étions pas dans le match", a déclaré l’entraîneur aux médias du club.

Le Bayern a été mené, avant d’égaliser, puis de concéder un nouveau but. Ce n’est qu’en toute fin de rencontre qu’Harry Kane a évité la défaite. Sur le premier but encaissé, Manuel Neuer a commis une erreur. Kompany est resté mesuré et n’a pas critiqué son gardien.

Manuel Neuer reconnaît son erreur

"Au final, c’est un très bon point pour nous, car nous prenons des points alors que nos concurrents non. Cela nous permet d’avoir six points d’avance aujourd’hui", a déclaré le gardien. "C’est bien sûr fantastique que nous soyons revenus au score une nouvelle fois."

"Sur le premier but, je n’avais pas une bonne vision et j’étais trop avancé et j’ai pris la mauvaise décision. Je pense que tout le monde était en forme aujourd’hui, c’était difficile contre cette équipe", a conclu le gardien allemand.