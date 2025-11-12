Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Samuel Mbangula est en forme depuis le début de saison avec le Werder Brême. Il n'a pourtant pas rejoint le centre fédéral de Tubize pendant la trêve internationale.

Transféré de la Juventus pour dix millions, Samuel Mbangula bénéficie au Werder Brême du temps de jeu dont il ne disposait plus en Italie. Et cela paye : le Bruxellois de 21 ans a rapidement pris ses marques dans son nouvel environnement, avec trois buts et trois assists en neuf matchs de Bundesliga.

Le weekend dernier, c'est lui qui a offert la victoire du Werder dans le temps additionnel, bien servi par Victor Boniface. Pourtant, il était absent de la liste des Diablotins délivrée par Gill Swerts.

Une absence qui s'explique

Ce n'est pas une sélection chez les Diables qui était derrière tout cela : l'ailier de 21 ans va passer la trêve en Allemagne. A l'heure des feuilletons des binationaux (Mbangula dispose également du passeport congolais) ou encore des bouderies de Mika Godts, il n'en fallait pas plus pour alimenter les théories les plus farfelues.

Mais il n'en est rien : s'il n'est pas blessé, Mbangula va également manquer quelques entraînements avec le Werder. La raison ? Comme le rapporte média le DeicheStube, l'ancien de la Juventus a profité de la trêve pour réaliser une opération dentaire qui nécessite un peu de repos.

De quoi lui permettre de croquer à pleines dents le reste de la saison ? Il y a un an, Samuel Mbangula avait goûté aux Diables Rouges lors de la dernière sélection de Domenico Tedesco et aimerait à coup sûr refaire partie du groupe, surtout en vue de la Coupe du Monde 2026.