Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Les Diables Rouges ont repris leurs quartiers à Tubize pour la dernière trêve internationale de l'année. Certains pourraient jouer gros dans les deux matchs à venir.

Thibaut Courtois, Zeno Debast, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku : contre le Kazakhstan et le Liechtenstein, la Belgique sera tout simplement privée de sa colonne vertébrale. Sans compter Malick Fofana, qui avait obtenu du temps de jeu lors des quatre derniers matchs et même ouvert son compteur lors de sa première titularisation en équipe nationale au Liechtenstein.

Au but, Matz Sels semble rester le favori pour remplacer Courtois au pied levé. Le protégé des supporters de Nottingham Forest a été élu meilleur gardien de Premier League la saison dernière (ex æquo avec David Raya) et n'a jamais déçu en équipe nationale. Mais avec ce qu'il montre à Manchester United, Senne Lammens pourrait bousculer la hiérarchie plus rapidement qu'attendu.

Koni De Winter pour se racheter ?

En défense, la blessure de Zeno Debast mène quoi qu'il arrive à une première. Le défenseur du Sporting Portugal n'a en effet pas manqué la moindre minute de jeu depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Son forfait rappelle pourtant que lors du tout premier match de notre sélectionneur contre l'Ukraine, la charnière centrale était composée de Brandon Mechele et Koni De Winter, Debast étant positionné au milieu de terrain.

Les deux hommes devraient donc se battre pour une place aux côtés d'Arthur Theate. Garcia choisira-t-il l'expérience de Mechele ou la progression de De Winter ? Lors de ses deux apparitions contre l'Ukraine et le pays de Galles, le dernier cité n'avait pas rassuré. Mais il ne faut pas oublier que contre les Gallois, il avait été appelé à la rescousse après dix minutes comme latéral droit. 

Récemment, l'Anversois s'est imposé comme titulaire dans la défense de l'AC Milan après des débuts passés dans l'ombre. Rudi Garcia l'a également déjà décrit comme le meilleur joueur du noyau en matière de jeu aérien.

Dans l'entrejeu, il sera intéressant de voir comment l'entraîneur français gèrera la situation avec un Nicolas Raskin de plus en plus indispensable devant la défense et les retours de Youri Tielemans et Amadou Onana, sans oublier le paramètre Axel Witsel, lui aussi de plus en plus à l'aise à Girona, qui l'a d'ailleurs élu joueur du mois.

Garcia placera-t-il Tielemans un cran plus haut pour pallier le forfait de Kevin De Bruyne ? C'est une option, mais Hans Vanaken fait plus que toquer à la porte. Alternant entre le banc et les titularisations aux côtés de KDB en sélection, le maître à jouer du Club de Bruges a encore montré contre le FC Barcelone qu'il avait bien les épaules (et surtout le pied droit) pour reprendre le rôle de meneur de jeu chez les Diables en l'absence du Napolitain.

En attaque, il s'agit déjà du troisième rassemblement sans Romelu Lukaku. L'occasion de voir que Garcia croit beaucoup en Charles De Ketelaere, quitte à le placer en pointe, où il apporte plus de liant au jeu qu'un Loïs Openda, plus à l'aise lorsque l'adversaire laisse de l'espace. 

Les dernières rencontres ont en tout cas confirmé que Leandro Trossard nous serait plus utile sur le flanc malgré sa polyvalence, d'autant plus avec le forfait de Malick Fofana. L'absence de ce dernier pourrait également valoir une nouvelle chance pour Dodi Lukebakio, qu'on a plus revu avec le maillot des Diables depuis son gros loupé contre le Pays de galles.

Et puis, il y a ceux que Rudi Garcia pourrait faire débuter pour la première fois. A commencer par les deux nouveaux venus, Nathan Ngoy et Romeo Vermant. Les adversaires et le classement (du haut de leur première place, les Diables Rouges n'ont besoin que d'une seule victoire contre le Kazakhstan ou le Liechtenstein pour valider leur billet pour la Coupe du Monde) encourageront sans doute notre sélectionneur à faire plus de changements et d'essais que contre la Macédoine du Nord et le pays de Galles.

Alors, pourquoi ne pas assister à la première titularisation de Joaquin Seys en équipe nationale ? Pourquoi ne pas voir Diego Moreira honorer ses racines liégeoises en foulant la pelouse de Sclessin près de 20 ans après le départ de son père Almani du Standard, 43 ans après la dernière apparition de son grand-père Helmut Graf pour les Rouches ? Ce rassemblement devrait bel et bien être placé sous le signe du sang frais.

