Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges s'envolent aujourd'hui pour le Kazakhstan. Thomas Meunier ne fera finalement pas partie du voyage.

Hier encore, Thomas Meunier ne savait pas s'il serait du voyage à Astana. Le joueur de Lille est suspendu pour la rencontre de samedi après-midi suite à ses deux cartons jaunes. Mais il n'était pas contre le fait d'accompagner l'équipe pour soutenir ses coéquipiers.

La décision reposait aussi sur la disponibilité d'un entraîneur spécifique pour travailler individuellement avec Meunier si ce dernier restait à Tubize. En concertation avec le staff, le Gaumais ne sera pas dans l'avion qui décollera aujourd'hui à 15h, rapporte SudInfo.

Un voyage éprouvant

Thomas Meunier aurait bien voulu accompagner le groupe pour fêter la potentielle qualification pour la Coupe du Monde avec ses coéquipiers, mais il est sans doute plus sage de rester en Belgique. C'est que se farcir 15h de vol aller/retour, le choc thermique (il fera -3° au plus chaud de la journée) et les quatre heures de déclage horaire pour rester 90 minutes en tribune n'avait que peu de sens.

Lui aussi suspendu pour son coup de sang contre le pays de Galles, Rudi Garcia sera pour sa part bien évidemment du voyage, même s'il ne sera pas autorisé à coacher durant le match. Le jour J, c'est son adjoint Claude Fichaux qui s'en chargera et répondra aux interviews.

L'UEFA a par contre confirmé que Garcia pourrait prendre part à la conférence de presse la veille de la rencontre. Mais pas question d'entrer dans le vestiaire à la mi-temps, même dans un panier à linge comme l'avait fait José Mourinho à l'époque.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Kazakhstan - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 15:00 (15/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan

Plus de news

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
1
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
2
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00
Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
3
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 9
Norvège Norvège 18:00 Estonie Estonie
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 18:00 Islande Islande
Arménie Arménie 18:00 Hongrie Hongrie
France France 20:45 Ukraine Ukraine
Moldavie Moldavie 20:45 Italie Italie
Angleterre Angleterre 20:45 Serbie Serbie
Andorre Andorre 20:45 Albanie Albanie
Irlande Irlande 20:45 Portugal Portugal
Finlande Finlande 14/11 Malte Malte
Luxembourg Luxembourg 14/11 Allemagne Allemagne
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Croatie Croatie 14/11 Iles Féroë Iles Féroë
Pologne Pologne 14/11 Pays-Bas Pays-Bas
Slovaquie Slovaquie 14/11 Irlande du Nord Irlande du Nord
Kazakhstan Kazakhstan 15/11 Belgique Belgique
Georgie Georgie 15/11 Espagne Espagne
Chypre Chypre 15/11 Autriche Autriche
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Pays de Galles Pays de Galles
Turquie Turquie 15/11 Bulgarie Bulgarie
Slovénie Slovénie 15/11 Kosovo Kosovo
Suisse Suisse 15/11 Suède Suède
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 15/11 Roumanie Roumanie
Danemark Danemark 15/11 Biélorussie Biélorussie
Grèce Grèce 15/11 Ecosse Ecosse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved