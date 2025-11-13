Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Les Diables Rouges s'envolent aujourd'hui pour le Kazakhstan. Thomas Meunier ne fera finalement pas partie du voyage.

Hier encore, Thomas Meunier ne savait pas s'il serait du voyage à Astana. Le joueur de Lille est suspendu pour la rencontre de samedi après-midi suite à ses deux cartons jaunes. Mais il n'était pas contre le fait d'accompagner l'équipe pour soutenir ses coéquipiers.

La décision reposait aussi sur la disponibilité d'un entraîneur spécifique pour travailler individuellement avec Meunier si ce dernier restait à Tubize. En concertation avec le staff, le Gaumais ne sera pas dans l'avion qui décollera aujourd'hui à 15h, rapporte SudInfo.

Un voyage éprouvant

Thomas Meunier aurait bien voulu accompagner le groupe pour fêter la potentielle qualification pour la Coupe du Monde avec ses coéquipiers, mais il est sans doute plus sage de rester en Belgique. C'est que se farcir 15h de vol aller/retour, le choc thermique (il fera -3° au plus chaud de la journée) et les quatre heures de déclage horaire pour rester 90 minutes en tribune n'avait que peu de sens.

Lui aussi suspendu pour son coup de sang contre le pays de Galles, Rudi Garcia sera pour sa part bien évidemment du voyage, même s'il ne sera pas autorisé à coacher durant le match. Le jour J, c'est son adjoint Claude Fichaux qui s'en chargera et répondra aux interviews.





L'UEFA a par contre confirmé que Garcia pourrait prendre part à la conférence de presse la veille de la rencontre. Mais pas question d'entrer dans le vestiaire à la mi-temps, même dans un panier à linge comme l'avait fait José Mourinho à l'époque.