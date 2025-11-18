Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Avoir la bonne paire aux pieds, ça compte. Amadou Onana peut en témoigner : Adidas n'a pas livré à temps le Diable Rouge et une course contre la montre s'était lancée.

Amadou Onana avait compris que son voyage au Kazakhstan ne se passerait pas comme prévu. Il attendait une nouvelle paire d’Adidas pour le terrain synthétique d’Astana, mais le colis n’est pas arrivé à Tubize selon Het Nieuwsblad.

Une course contre la montre

La Fédération a tenté de rattraper le coup en faisant livrer une autre paire à Astana, où logeaient les Diables. Mais là encore, pas à temps. Pour éviter qu'Onana se retrouve sans solution, plusieurs membres du staff ont parcouru la ville à la recherche de sa pointure. Aucun modèle disponible en taille 47.

Pendant que l’équipe s’entraînait au Kazakhstan, les chaussures commandées depuis des jours débarquaient… à Tubize. Elles étaient là, neuves, prêtes, mais coincées en Belgique.

Un colis express

C’est Miguel Capilla qui a accepté de faire le voyage. L’ancien joueur, aujourd'hui actif au sein des équipes nationales, a pris le premier vol pour livrer lui-même les crampons.





Il est arrivé tôt le matin à l’hôtel des Diables, les chaussures dans les mains. Onana s’est retrouvé avec deux paires de crampons.