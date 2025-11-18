Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avoir la bonne paire aux pieds, ça compte. Amadou Onana peut en témoigner : Adidas n'a pas livré à temps le Diable Rouge et une course contre la montre s'était lancée.

Amadou Onana avait compris que son voyage au Kazakhstan ne se passerait pas comme prévu. Il attendait une nouvelle paire d’Adidas pour le terrain synthétique d’Astana, mais le colis n’est pas arrivé à Tubize selon Het Nieuwsblad.

Une course contre la montre

La Fédération a tenté de rattraper le coup en faisant livrer une autre paire à Astana, où logeaient les Diables. Mais là encore, pas à temps. Pour éviter qu'Onana se retrouve sans solution, plusieurs membres du staff ont parcouru la ville à la recherche de sa pointure. Aucun modèle disponible en taille 47.

Pendant que l’équipe s’entraînait au Kazakhstan, les chaussures commandées depuis des jours débarquaient… à Tubize. Elles étaient là, neuves, prêtes, mais coincées en Belgique.

Un colis express

C’est Miguel Capilla qui a accepté de faire le voyage. L’ancien joueur, aujourd'hui actif au sein des équipes nationales, a pris le premier vol pour livrer lui-même les crampons.

Il est arrivé tôt le matin à l’hôtel des Diables, les chaussures dans les mains. Onana s’est retrouvé avec deux paires de crampons.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Liechtenstein en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Liechtenstein
Amadou Onana

Plus de news

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

11:00
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

06:30
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

13:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

Confirmé par la fédération : un supplément d'âme pour pousser les Diables vers le Mondial à Sclessin

12:20
Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

21:20
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

Une bicyclette de Witsel et presque aucun titulaire présent ce mardi : les Diables reviennent à Sclessin

11:40
Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

Après Heynen à Genk et Fofana à Gand, quels Liégeois recevront leur ovation à Sclessin ?

14:40
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 20:45 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 20:45 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 20:45 Danemark Danemark
Belgique Belgique 20:45 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 20:45 Turquie Turquie
Autriche Autriche 20:45 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 20:45 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 20:45 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 20:45 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved