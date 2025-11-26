Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

En terre mancunienne depuis juillet 2017, Bernardo Silva s'apprête à fermer un chapitre de sa carrière l'été prochain. Le cadre des Sky Blues fera ses adieux en fin de saison.

Bernardo Silva s'est récemment confié au micro de l'émission Futebol Arte diffusée sur Sport TV. Il n'aurait jamais pensé atteindre un tel niveau de réussite : "J’ai toujours rêvé de remporter des titres, mais je n’aurais jamais imaginé gagner six Premier League en huit ans. Le football m’a apporté plus que je ne l’aurais imaginé, mais cela ne s’arrête pas là, j’ai beaucoup d’ambition et je veux continuer au plus haut niveau."

Il a un rêve ultime dans un coin de sa tête : "J’ai un grand rêve, celui d’être champion du monde avec le Portugal, et nous allons nous battre pour cela."

Bernardo Silva en fin de contrat

Son contrat avec Manchester City arrivera à expiration le 30 juin prochain, et celui-ci ne devrait pas être prolongé : "Ensuite, plus tard, et je n’aime pas faire de plans à long terme, je suis très concentré, j’ai ma dernière année de contrat avec Manchester City, je veux bien terminer la saison, gagner quelque chose dans ce club qui m’a tant donné, dans la dernière partie de ma carrière là-bas, puis être champion du monde avec le Portugal, le rêve des Portugais."

Le Portugais s'apprête donc à refermer un chapitre important de sa carrière. Qu’en sera-t-il pour la suite ? Difficile de le savoir pour le moment.

Après les départs de Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ederson et Ilkay Gündogan, Manchester City voit de nombreux piliers s'en aller. Une page se tourne en terre citizen.