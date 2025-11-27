Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM
Photo: © photonews

Arthur Vermeeren a dû patienter un moment, mais sa véritable explosion à Marseille est désormais une réalité. Le milieu de terrain belge, prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat de 20 millions d'euros, a atteint ces dernières semaines un très bon niveau.

Ce qui avait commencé comme un processus d’intégration prudent sous Roberto De Zerbi est désormais devenu un élément indispensable au cœur de l’équipe. Sa prestation contre Newcastle en Ligue des Champions a été un véritable tournant.

Vermeeren brille par son intelligence

Vermeeren s’est distingué aussi bien avec que sans ballon : il comblait les espaces laissés par les autres, récupérait un nombre impressionnant de ballons et apportait une menace verticale à chaque touche de balle. Les analystes français l’ont qualifié de "le joueur le plus intelligent sur le terrain", et l’enthousiasme des supporters marseillais a explosé sur les réseaux sociaux.

Au sein du club, l’analyse a été rapide : ce n’est pas un simple pic de forme, mais un joueur capable de performer durablement au niveau Ligue des champions. De Zerbi est salué pour son approche patiente, mais lui aussi voit désormais que Vermeeren est prêt pour un rôle fixe. L’entraîneur l’a même qualifié cette semaine de "un métronome qui donne le rythme de l’équipe".

20 millions d’euros, une bonne affaire

Élément non négligeable : l’option d’achat de 20 millions d’euros est considérée comme une très bonne affaire pour un joueur de ce profil. En interne, on affirme déjà que "la question n’est pas de savoir si, mais quand" l’option sera levée. Le club ne veut courir aucun risque de voir Leipzig récupérer le joueur plus tard.

Selon plusieurs médias français et italiens, dont Tutto Mercato Web, Marseille prépare déjà le terrain financier pour conclure l’opération. La décision pourrait tomber avant la fin de la saison, car tout le monde est convaincu que Vermeeren deviendra un joueur clé dans les années à venir. Le sentiment chez les dirigeants est unanime : "Laisser filer un tel talent serait sportivement impardonnable."

Les supporters, eux aussi, poussent dans ce sens. Vermeeren est déjà perçu comme un chouchou du public grâce à sa simplicité, son intelligence et sa maîtrise du ballon. Les comparaisons avec d’anciens métronomes comme Kamara deviennent plus fréquentes, même si beaucoup estiment que Vermeeren apporte encore plus de finesse dans la circulation du ballon. Son impact est d’autant plus remarquable qu’il n’a que 20 ans.

