Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue

Le mystère reste entier en équipe nationale : aucun sélectionneur n'a trouvé la recette pour faire briller Leandro Trossard chez les Diables Rouges. Entre-temps, la concurrence à son poste est devenue de plus en plus sérieuse.

En équipe nationale, Leandro Trossard ne convainc toujours pas. L'ailier droit fait partie de la sélection depuis 2018 et a inscrit onze buts en cinquante matchs avec l'équipe nationale, mais toujours contre des adversaires bien plus faibles ou lors de victoires faciles : 2 buts contre la Biélorussie (8-0), 1 contre le Burkina Faso (3-0), 2 contre la Pologne (6-1), 1 contre l’Estonie (5-0)…

Pourtant, Leandro Trossard est un joueur à la renommée internationale et ses statistiques à Arsenal sont impressionnantes pour quelqu'un qui n'est pas toujours titulaire : 138 matchs, 32 buts et 27 passes décisives. Alors, qu'est-ce qui cloche chez les Diables ?

Leandro Trossard n'est pas le même chez les Diables qu'à Arsenal

Dès que la pression retombe sur ses épaules en l'absence des cadres du vestiaire, il ne parvient pas à tirer l'équipe nationale vers le haut. Il se fond dans le reste du groupe, alors qu'il devrait s'en détacher. C'était encore le cas contre le Kazakhstan, où l'idée était de lui donner le plus de ballons possible. Le résultat n'a cependant pas été au rendez-vous, une fois de plus.

Un phénomène qui tient aussi au fait que Jeremy Doku est devenu incontournable à gauche. C’est sur ce côté que Trossard a joué la majorité de ses matches à Arsenal et où il est le plus performant. En Premier League, il n’a disputé que 11 rencontres à ce poste d'ailier droit, et il ne s’y sent pas pleinement à l’aise.

Le voir aussi souvent est donc étonnant, d'autant que d'autres joueurs se sentent comme des poissons dans l'eau, à commencer par Alexis Saelemaekers. Le joueur de 26 ans, au profil très polyvalent, est vu comme un véritable ailier droit par le sélectionneur Rudi Garcia.

Rudi Garcia peut-il encore se passer d'Alexis Saelemaekers ?

C'est à ce poste qu'il excelle avec les Rossoneri et apporte toujours cette touche d'inattendu. Saelemaekers est un véritable réservoir d’énergie qui explose dès qu’il entre sur le terrain. Feintes, combinaisons, pénétrations… L’ancien joueur d’Anderlecht ne recule devant aucun effort, et les entraîneurs apprécient.

C'est un électron libre, et avoir un joueur de ce type est nécessaire. Alexis Saelemaekers surgit souvent là où on ne l'attend pas et il semble probable qu'il puisse s'imposer dans le onze de base des Diables Rouges.

De plus, en 868 minutes avec l'équipe nationale, il compte déjà deux buts et cinq passes décisives. Il est, selon nous, déjà assuré d'une place à la Coupe du monde 2026, mais Leandro Trossard aussi. Qui sera titulaire ? Cela reste à déterminer...