Une légende des Diables Rouges pointe une "grave erreur" commise par Anderlecht : "C'est inacceptable"

L'Union Saint-Gilloise avait la tête dans les étoiles ce soir, en déplacement à l'Allianz Arena, où le Bayern Munich l'attendait de pied ferme.

Avant l'arrivée de l'Union Saint-Gilloise à l'Allianz Arena, Jean-Marie Pfaff s'était exprimé au sujet de Vincent Kompany. L'ancien gardien belge passé par le Bayern Munich s'est montré plein d'éloges à l'égard de l'actuel entraîneur du club bavarois.

"Le Bayern de Vincent Kompany est une véritable machine. C'est incroyable. Ils ne s'arrêtent jamais. S'ils peuvent marquer cinq ou six buts, ils en marquent sept", avait-il déclaré au micro de VTM Nieuws.

L'ancien Diable Rouge a également souligné l'aspect humain de Kompany : "Quand on m'a posé des questions à son sujet, j'ai immédiatement répondu que vous verrez, c'est un très bon entraîneur. On peut parler à Vincent, lui poser des questions, et il a toujours la réponse."

Pfaff a également évoqué le lien fort qui unit Kompany à ses racines : "Il est très sociable et sait d'où il vient. J'ai toujours soutenu Vincent", a-t-il ajouté.

Il ne comprend pas comment Anderlecht a pu laisser partir Kompany

Pourtant, l'ancien gardien de but n'a pas épargné Anderlecht. Il ne comprend pas pourquoi le club a laissé partir Kompany à l'été 2022 : "Anderlecht est un club sympathique. Mais si vous laissez partir quelqu'un comme Kompany, c'est que vous ne connaissez rien au football."





"Ils ont bien travaillé pendant trois ans avec Vincent et les bases étaient solides. Et puis ils ont décidé de le renvoyer. C'est inacceptable. Avec tout le respect que je leur dois, Anderlecht a commis une grave erreur. On ne retrouve jamais quelqu'un comme lui. Ceux qui ont pris cette décision devraient être interdits de stade", conclut-il avec fermeté.