Comme on se retrouve : quand Thorgan Hazard posait (déjà) un lapin à Antoine Sibierski

Scott Crabbé, journaliste football
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Comme on se retrouve : quand Thorgan Hazard posait (déjà) un lapin à Antoine Sibierski
Photo: © photonews
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Antoine Sibierski et Thorgan Hazard pourraient bien ne faire que se croiser à Anderlecht. Ou plutôt se recroiser : les deux hommes ont déjà parlé prolongation de contrat, mais c'était dans une autre vie, ou presque.

En fin de contrat à Anderlecht, Thorgan Hazard semble plus que jamais sur le départ. L'ancien Diable Rouge est en partance vers Lens, où il reviendrait par la grande 14 ans après son départ pour Chelsea. 

Hazard y avait été formé pendant cinq ans, après avoir frappé ses premiers ballons au Stade Brainois puis à Tubize. Petit clin d'oeil du destin, Antoine Sibierski pourrait être le témoin privilégié du dernier transfert de sa carrière professionnelle...après l'avoir déjà été pour le premier.

Car en 2012, quand Thorgan, alors considéré comme une promesse lensoise, n'était encore que 'le frère de' au regard du football belge, Sibierski venait d'arriver à Bollaert comme directeur sportif. Et là aussi, il n'aura fallu que quelques semaines avant qu'Hazard s'en aille.

L'offre de Chelsea ne pouvait pas se refuser

Antoine Sibierski voulait pourtant le conserver. "A mes yeux, c'est clair : Thorgan est un très bon joueur que je veux garder. Il lui reste un an de contrat. La semaine dernière, je l'ai rencontré pour discuter d'une éventuelle prolongation de deux ou trois saisons. Bien sûr, tout ceci aurait été fait en rapport avec nos possibilités financières actuelles. Il n'a pas souhaité accepter cette proposition", expliquait-il à l'époque à la Voix du Nord.

C'est qu'à l'époque, Lens n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. Le club artésien avait vécu une descente assez traumatisante en Ligue 2, où le jeune Thorgan s'est fait les dents, jouant six rencontres comme titulaire dans l'antichambre de l'élite française (les plus attentifs l'auront reconnu au duel avec l'ancien Mouscronnois Steeven Langil).

Financièrement, le club était aux abois, son transfert à Chelsea a donc mis un peu de beurre dans les épinards, même si Thorgan est parti dans sa dernière année de contrat. "Après, il ne faut pas faire de raccourci. On ne s'est pas dit qu'à partir du moment que Thorgan n'avait plus qu'une saison chez nous, il fallait le vendre pour faire de l'argent. On ne réagit pas du tout comme ça. On voulait d'abord le prolonger", précisait Sibierski.

Le nouveau directeur sportif d'Anderlecht a dû s'incliner : "J'ai ensuite appris que Chelsea était intéressé par sa possible venue. On peut comprendre l'envie du joueur de quitter la Ligue 2 pour aller à Chelsea". Les Blues rachèteront donc sa dernière année de contrat, en plus de payer à Lens des indemnités de formation. 

L'histoire en passe de se répéter pour Sibierski

Thorgan Hazard avait donc rejoint Eden à Londres. Kylian Hazard était quant à lui resté dans le Nord, au sein du centre de formation de Lille. Il rejoindra toutefois les Blues en 2017, en provenance du club hongrois d'Ujpest.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, les carrières de chacun ont pris des tournures différentes. Mais Thorgan Hazard pourrait bien semer compagnie une deuxième fois à son nouveau directeur sportif.

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