"Ce qui doit arriver arrivera" : Ivan Leko se projette vers le match du titre contre l'Union Saint-Gilloise

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Ce qui doit arriver arrivera" : Ivan Leko se projette vers le match du titre contre l'Union Saint-Gilloise

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Ivan Leko pense déjà au choc contre l'Union Saint-Gilloise. Pour le coach du Club de Bruges, ce match va décider du futur champion de Belgique.

Le Club de Bruges se rapproche un peu plus du titre. Solides et efficaces une nouvelle fois, les Brugeois abordent le grand rendez-vous contre du 17 mai face à l'Union avec le plein de confiance.

Leko est satisfait du résultat contre le STVV

Ivan Leko était très content de la prestation de son équipe en conférence de presse. Le coach brugeois a apprécié l'intensité et la qualité du jeu proposé par ses joueurs. "Il faut être content et satisfait. Si l'on considère nos efforts et la qualité de notre jeu, c'est très satisfaisant", a t-il expliqué.

L'ancien coach de La Gantoise a voulu permettre à son groupe de souffler un peu avant le choc décisif face à l'Union Saint-Gilloise. "Qu'ai-je dit à mes joueurs ? Profitez-en, et concentrez-vous ensuite sur le match contre l'Union. Ce soir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent”, a lancé Leko.

Le plus gros match de la saison ?

Dans la tête du technicien croate, le prochain rendez-vous pourrait décider du titre. "Nous nous dirigerons vers une finale. Un match entre grandes équipes et grands joueurs. On verra qui y arrivera. Notre football ou le leur. Ce qui doit arriver arrivera", a poursuivi le coach du Club de Bruges.

Ivan Leko a terminé avec un message très clair. "Nous sommes prêts à montrer notre meilleur visage. Si l'adversaire est meilleur, alors on lui serrera la main. La semaine prochaine, on joue un match pour le titre. On est complètement concentré là-dessus."

Lire aussi… "On peut écrire l'Histoire" : le Club de Bruges n'a plus peur de le dire

Un match de plus pour l'Union

L'Union Saint-Gilloise pourrait remporter le doublé cette saison, le 14 mai les hommes de David Hubert affronteront Anderlecht en finale de Coupe de Belgique. Le Club de Bruges n'a plus que le championnat à disputer. Les Bruxellois joueront donc un match de plus avant d'affronter les Brugeois.

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