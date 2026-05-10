"On peut écrire l'Histoire" : le Club de Bruges n'a plus peur de le dire

Hugo Siquet croit plus que jamais au titre avec le Club de Bruges. Après la victoire contre Saint-Trond, le joueur brugeois veut continuer sur cette lancée avant le choc face à l'Union.

Le Club de Bruges continue son impressionnante montée en puissance dans ces Champions' Play-Offs. En s'imposant avec maîtrise face à Saint-Trond 2-0, les Blauw en Zwart ont confirmé qu'ils ne comptaient plus lâcher leur fauteuil de leader. Dès le quart d'heure, Nicolo Tresoldi a climatisé les Canaris. Malgré les parades de Kokubo, Bruges a scellé le sort du match à la reprise grâce à Carlos Forbs.

Malgré l'absence de Raphael Onyedika, le Club n'était pas déséquilibré. Réduits à dix après l'exclusion de Merlen, les visiteurs ont subi les vagues brugeoises. Le score aurait pu être plus lourd avec un peu plus de réussite.

Un tête à tête contre l'Union

Tout sourire après cette victoire, Hugo Siquet a partagé son enthousiasme devant les caméras de DAZN. Le défenseur sent que le groupe touche au but. "On a joué contre une superbe équipe. Mais on a fait les efforts et on a été récompensé. On peut être satisfait avec ces deux buts et la clean sheet. On sait qu'on peut écrire l'Histoire. On a tous envie de faire partie de ce groupe-là. On est concentré et on sait qu'on a notre sort entre nos mains."

Pas une excuse la finale de Coupe de Belgique pendant les Play-Offs

Le latéral brugeois garde un œil très lucide sur le duel à distance avec l'Union. "Ils ont l'habitude de jouer deux matchs par semaine, ils l'ont fait avec la Ligue des Champions. Donc la finale de Coupe ne va pas les perturber. On va se concentrer sur notre jeu. On sait qu'on sera en tête la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Donc on va tout faire pour rester devant après le choc face à eux."

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Les Brugeois n'ont plus besoin de calculer les résultats des autres, s'ils gagnent, ils sont champions. Le duel pour le titre se jouera sur des détails, mais Bruges a fait le plein de confiance avant d'aborder la dernière ligne droite de la saison.