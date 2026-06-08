📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Divock Origi a mis un terme à sa carrière de footballeur. L'ancien Diable Rouge a annoncé sa retraite à l'âge de 31 ans via Instagram.

Divock Origi a annoncé mettre un terme à sa carrière sur les réseaux sociaux. L'ancien Diable Rouge assure regarder son parcours avec fierté et être serein quant à son choix. "My purpose in the game as a player is fulfilled", a-t-il écrit. En d'autres termes, il estime avoir accompli sa mission de footballeur.

Origi a évoqué son parcours, marqué par des expériences au plus haut niveau. "J’ai réalisé mes rêves d’enfant en jouant sur les plus grandes scènes et en remportant les plus grands trophées." Il referme un chapitre qui l'a mené à travers plusieurs grands clubs européens.

De Diable Rouge à héros de Liverpool

Pour les supporters belges, l'histoire d’Origi prend de l'ampleur en 2014. Le sélectionneur de l'époque, Marc Wilmots, avait créé la surprise en emmenant le jeune avant-centre au Mondial au Brésil, où il s'était illustré avec un but face à la Russie.

Plus tard la même année, il quitte Lille pour Liverpool. À Anfield, Origi devient le supersub idéal. Et ce sont ses prestations en Ligue des Champions en 2019 qui restent gravées dans les mémoires.

Avec un doublé lors de la légendaire remontada contre Barcelone en demi-finale et un but en finale face à Tottenham, Origi est entré dans la légende de Liverpool. Ce soir-là à Madrid, il est devenu le deuxième Belge de l'histoire à marquer en finale de Ligue des champions.

Des années compliquées

Après son aventure à Liverpool, Origi a tenté de se relancer à l'AC Milan, mais sans succès. Son passage en prêt à Nottingham Forest n'a pas permis de retrouver l'élan qui avait fait sa réputation.

Son temps de jeu s'est progressivement réduit. Mais Origi assure partir sans le moindre regret, avec un sentiment de gratitude. "Représenter la Belgique tout en portant mes racines kenyanes a été une joie. La mission est accomplie. Je me tourne vers ma prochaine vocation."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
AC Milan
Belgique
Divock Origi

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Stassin

07:45
Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

07:45
"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

23:06
Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Erenbjerg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Erenbjerg

22:37
Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

23:30
Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

19:30
Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

19:00
🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

23:00
Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

22:37
1
Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

22:00
Le Standard et l'Antwerp battus : Jeppe Erenbjerg a choisi sa prochaine destination

Le Standard et l'Antwerp battus : Jeppe Erenbjerg a choisi sa prochaine destination

21:30
1
La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

20:40
1
Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

20:20
"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

16:50
Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

13:50
Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

18:30
1
Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

18:00
Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

14:40
Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

17:30
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

14:20
C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

15:30
Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

10:30
Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

12:30
9
L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

15:00
1
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

13:21
"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

08:00
2
Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

12:00
OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

11:23
1
Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

11:00
"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

08/06
Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

09:30
Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

08:30
"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

09:00
L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

07/06
Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

08/06

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Inter Inter 23/08 Monza Monza
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 23/08 Lazio Lazio
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Parma Parma 23/08 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 23/08 Como Como
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Genoa Genoa 23/08 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved