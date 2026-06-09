Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais
Photo: © photonews
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Les équipes U21 de Challenger Pro League s'activent aussi sur le marché des transferts. Si le Club NXT mise sur un jeune du cru, les jeunes gantois ont décidé d'accorder leur chance à un attaquant anglais passé par West Ham et Crystal Palace.
Malgré le flou concernant leur nombre en Challenger Pro League, les formations U21 se montrent déjà actives sur le marché des transferts.
Le Club NXT a annoncé dans un communiqué publié ce mardi sur son site officiel que Mateo Haesaert, 17 ans, prolongeait son bail jusqu'en 2029. Le défenseur central, qui peut également évoluer au milieu de terrain, joue actuellement avec les U18 du Club NXT. La saison dernière, Mateo Haesaert a accompagné l’équipe U19 de Club NXT à Lausanne pour la semaine du Final Four de l’UEFA Youth League.
Pisté par des clubs étrangers
Mateo Haesaert est aussi international. En septembre 2024, il a fait ses débuts avec les U16 de la Belgique lors d’un match amical contre l’Irlande U16. Auparavant, il avait déjà accumulé du temps de jeu avec les U15 belges.
Ces derniers mois, plusieurs clubs étrangers, y compris certains grands clubs, s’étaient discrètement renseignés sur le jeune joueur. Les jeunes défenseurs centraux talentueux sont des profils très recherchés sur le marché.
Mais le Club Bruges continue d'investir dans ses jeunes talents en leur permettant de se développer sereinement et peut-être d'éclore en équipe première comme les Joaquin Seys, Kyriani Sabbe ou Joel Ordóñez.
Ready for what’s 𝐍𝐗𝐓. ✨👀— Club NXT (@ClubNxt) June 8, 2026
Mateo Haesaert verlengt zijn contract bij Blauw-Zwart tot 2029. ✍️💙🖤 pic.twitter.com/x1UCTO9c5e
Un attaquant pour le Jong Gent
Du côté du Jong Gent, on a jeté son dévolu sur Jemiah Umolu, un attaquant anglais d’origine nigériane. Formé à West Ham, il a ensuite rejoint les U21 de Crystal Palace. Ces derniers mois, l’attaquant a aussi été prêté à Port Vale, puis à Bromley.
Se sentant barré à Crystal Palace, Jemiah Umolu a effectué un test pendant trois semaines avec les jeunes gantois. L'attaquant a manifestement convaincu le staff sportif puisqu'il a été engagé de manière définitive. Au Jong KAA Gent, il devra accumuler du temps de jeu et acquérir de l’expérience avant de peut-être passer au niveau supérieur.
𝙑𝙚𝙧𝙨𝙩𝙚𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙅𝙤𝙣𝙜 𝙆𝘼𝘼 𝙂𝙚𝙣𝙩 💥— KAA Gent (@KAAGent) June 8, 2026
20-jarige aanvaller Jemiah Umolu ruilt de U21 van Crystal Palace in voor Jong KAA Gent.
MEER | https://t.co/FcaIYFNunx pic.twitter.com/KZ4ja11JQU
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