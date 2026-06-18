Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

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Photo: © photonews

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Hugo Siquet s'est imposé ces derniers mois comme une valeur sûre au Club de Bruges, et cela n'est pas passé inaperçu. Selon des informations venues de Turquie (HT Spor), Fenerbahçe suit le latéral droit belge comme possible successeur de Nelson Semedo.

Fenerbahçe suivrait de près le latéral droit du Club de Bruges. Le club stambouliote recherche un éventuel successeur à Nelson Semedo, qui pourrait quitter l'équipe durant ce mercato estival.

Aucune offre concrète n'a toutefois encore été formulée. Fenerbahçe attend d'y voir plus clair concernant l'avenir de Nelson Semedo, mais Hugo Siquet figure en bonne place sur sa liste de remplaçants potentiels. Une situation qui n'a rien de surprenant au vu de ses excellentes prestations lors des Champions' Play-offs.

Né le 9 juillet 2002, Hugo Siquet a été formé au Standard de Liège. Il y a rapidement intégré l'équipe première et s'est distingué grâce à son activité offensive et sa capacité à répéter les efforts.

Ses performances lui ont ensuite valu un transfert vers le club allemand de Fribourg. Il n'est cependant pas parvenu à s'y imposer. Un prêt au Cercle de Bruges a alors permis de relancer sa carrière.

Le Club de Bruges a finalement décidé de le recruter définitivement, et le Liégeois semble désormais avoir trouvé sa place chez les Blauw en Zwart. Hugo Siquet a également porté les couleurs de plusieurs sélections de jeunes belges et compte une apparition avec les Diables Rouges.

Ses play-offs n'ont pas laissé indifférent

Avec le Club de Bruges, Hugo Siquet a réalisé une excellente fin de saison. Durant les Champions' Play-offs, il s'est affirmé comme un élément important de l'effectif. Ses montées offensives et sa solidité défensive ont contribué au sacre national des Brugeois.

Des prestations qui n'ont pas échappé aux observateurs étrangers. À 23 ans, Hugo Siquet semble progressivement se rapprocher d'une nouvelle étape dans sa carrière.

Le Club de Bruges en position de force

Un transfert ne sera toutefois pas simple à concrétiser. Hugo Siquet est encore lié au Club de Bruges jusqu'à l'été 2028. Le champion de Belgique n'est donc pas pressé de vendre et dispose d'une solide position dans les négociations.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est actuellement estimée à environ quatre millions d'euros. En cas d'intérêt concret, le Club de Bruges pourrait néanmoins réclamer un montant supérieur. L'évolution du dossier dépendra en grande partie de l'avenir de Nelson Semedo à Fenerbahçe aussi.

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