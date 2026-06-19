Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

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Olivier Deman semble se diriger vers un départ du Werder Brême cet été. Le latéral belge bénéficie d'un peu plus de temps de jeu, mais pourrait tout de même s'offrir un nouveau défi.

Loïc Woos

Olivier Deman enfin vers un départ du Werder Brême ?

Malgré des négociations très avancées avec le club italien de Parme, Olivier Deman était resté au Werder Brême au mois de janvier, le club allemand n'ayant pas voulu le laisser partir, même en prêt.

Sélectionné à trois reprises par Domenico Tedesco, le joueur de 26 ans a terminé la saison dans la peau d'un titulaire et attire désormais l'intérêt d'autres clubs. Selon nos informations, Parme est toujours intéressé par sa signature, au même titre que plusieurs autres clubs de Bundesliga. Deman, de son côté, souhaite être fixé le plus vite possible afin de préparer la saison prochaine.

Olivier Deman semble se diriger vers un départ du Werder Brême cet hiver. Le latéral belge bénéficie de peu de temps de jeu et est à la recherche d'un nouveau défi.

Depuis son retour de blessure, Olivier Deman n’a pas réussi à se faire réellement une place avec la formation de Bundesliga. La concurrence est importante, ce qui le contraint à soit rester sur le banc, soit monter au jeu.

Un départ cet hiver est bel et bien probable. Le Werder Brême se montre ouvert à une solution temporaire afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu. 

Un prêt en Italie pour Olivier Deman ?

Olivier Deman pourrait bien rebondir en Italie selon nos informations. Parme manifeste un intérêt clair et souhaite attirer le joueur sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat.

Pour le joueur belge, le temps de jeu est essentiel. À 25 ans, il souhaite remettre sa carrière sur de bons rails. Il rêve probablement aussi de disputer le Mondial 2026 dans un coin de sa tête, mais les chances de le voir en Amérique cet été sont véritablement infimes.

Si l’opération se concrétise, le natif d’Anvers pourrait se relancer. Un départ à Parme apparaît comme la meilleure solution, tant pour lui que pour le Werder.

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