Redevenu titulaire, Olivier Deman pourrait tout de même changer de club cet été

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Olivier Deman semble se diriger vers un départ du Werder Brême cet été. Le latéral belge bénéficie d'un peu plus de temps de jeu, mais pourrait tout de même s'offrir un nouveau défi.