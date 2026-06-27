Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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Ronny Deila avait préféré Perica : quand le Standard pouvait signer un attaquant en vue à la Coupe du Monde
Photo: © photonews
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Ayase Ueda a déjà marqué des points (et des buts) lors de cette Coupe du Monde. L'attaquant japonais s'était révélé au Cercle de Bruges, il aurait également pu le faire au Standard.

Cette saison, Ayase Ueda était en pleine bourre avec Feyenoord : 25 buts en 31 matchs d'Eredivisie. Il a poursuivi sur sa lancée avec le Japon en inscrivant un doublé contre la Tunisie lors du deuxième match de phase de groupe.

Il pourrait donc rapporter gros à Feyenoord cet été. Tottenham se serait notamment renseigné. Une chose est sûre : Ueda partira pour plus que les huit millions cédés au Cercle il y a trois ans. Car c'est bien chez les Groen en Zwart que le joueur avait effectué ses premiers pas en Europe.

Avant l'éclosion de Kévin Denkey, le Cercle avait déjà été dénicher un fameux buteur en la personne d'Ueda, qui avait inscrit pas moins de 22 réalisations en 40 matchs de Pro League dès sa première saison loin du Japon.

Ayase Ueda aurait pu rejoindre le Standard

Pourtant, le futur attaquant de la sélection japonaise aurait bien pu signer au Standard plutôt qu'à Bruges. Travaillant alors à Sclessin dans le département communication, Yentl Van de Velde confirme que le joueur avait été explicitement proposé par le chef scout liégeois à la direction, avant ce fameux transfert au Cercle.

Mais l'opération n'a pas abouti. "Nous avons choisi Stipe Perica à l'époque (sur conseil de l'entraîneur et de son ami agent)". L'entraîneur alors en place était un certain Ronny Deila. Un choix qui s'est avéré catastrophique : alors qu'Ueda explosait, Perica pataugeait.

Les 900 000 euros déboursés pour l'attirer en provenance du Maccabi Tel Aviv (où Ronny Deila s'est recasé en janvier dernier) n'auront servi qu'à attirer un joueur rapidement réserviste, auteur de six buts en deux saisons à Sclessin. Le Croate est parti gratuitement à Rijeka à l'été 2024 et est actuellement à l'oeuvre du côté du Neftchi Fergana, en Ouzbekistan.

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