Accord personnel avec le joueur : l'Inter Milan pousse pour un cadre de l'Union

Anan Khalaili est très demandé cet été. Le piston de l'Union Saint-Gilloise est fortement courtisé par Naples, qui pourrait bien se faire doubler par l'Inter Milan.

Alors que David Hubert n'était en poste que depuis quelques jours, l'Union Saint-Gilloise avait causé quelques sueurs froides à l'Inter en Ligue des Champions. En début de match, Yann Sommer avait dû sortir quelques parades de haut vol pour finalement mener les siens vers une victoire 0-4.

La prestation unioniste avait été honorable. Mis en évidence par d'autres prestations européennes (on pense notamment à son doublé contre Marseille), Anan Khalaili pourrait bien rejoindre les Nerazzurri.

Fabrizio Romano rapporte ainsi que les dirigeants de l'Inter ont trouvé un accord personnel avec le piston droit de 21 ans. Une curieuse tournure : il y a quelques jours, Khalaili était déjà parvenu à un accord de principe du même genre avec Naples.

🚨⚫️🔵 Inter have agreed personal terms with Anan Khalaili as Napoli did too few weeks ago, he’s keen on both projects.



Deal depends on club to club agreement with Union St Gilloise but talks ongoing.



🎥🇮🇹 https://t.co/rmzgHinjMl pic.twitter.com/pPpW84rLKL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Anan Khalaili pour battre un record de l'Union ?

L'international israélien est donc ouvert aux deux projets, ce sont vraisemblablement les discussions entre clubs qui décideront de l'issue du dossier. L'Inter devrait en tout cas continuer à se montrer assez insistant vu le départ à venir de Denzel Dumfries au Real Madrid.





Les Milanais voient en Khalaili un successeur tout désigné vu ses capacités physiques lui permettant de couvrir tout le flanc (l'Union et l'Inter jouent tous deux dans un schéma assez similaire en ce qui concerne les ailes) et ses projections offensives.

Mais pour concrétiser l'opération, il faudra donc se montrer plus offrant que Naples. Sacha Tavolieri rapporte de son côté qu'une première offre officielle est en préparation, le deal pourrait rapporter 25 milllions au club bruxellois. Cela ferait de Khalaili le transfert sortant le plus cher de l'histoire de l'Union devant Franjo Ivanovic, parti à Benfica pour 22,80 millions l'été dernier. Il en est déjà l'arrivée la plus chère, depuis son transfert à 6,50 millions en provenance du Maccabi Haifa il y a deux ans.