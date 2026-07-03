Un investisseur ciblé, un scénario catégoriquement écarté : le point sur la reprise du Standard

Giacomo Angelini et son équipe multiplient les entrevues pour parvenir à un rachat du Standard. Petit point sur la situation.

On le savait, le rachat du Standard serait un dossier mené sur le long terme. Giacomo Angelini a pris le temps de sélectionner plusieurs candidats adéquats et avance doucement vers l'épilogue du dossier. Le propriétaire des Rouches a écarté plusieurs candidatures ces derniers mois, se montrant catégorique face à des projets visant à faire du Standard un club satellite, une option dont personne ne veut entendre parler en bords de Meuse.

Comme l'écrit SudInfo, les pourparlers se poursuivent actuellement avec un candidat prioritaire qui se dégage parmi trois projets sélectionnés il y a de cela plusieurs mois. De nombreuses discussions ont eu lieu avec les investisseurs étrangers derrière ce projet préférentiel, avec comme priorité absolue de ne plus vivre un cauchemar à la 777 Partners. Une entrée dans le capital par le biais d'une participation minoritaire pourrait ainsi constituer la première étape en ce sens, pour établir une confiance mutuelle.

Le Standard continue d'apurer ses dettes, mais l'heure n'est pas encore à relâcher les cordons de sa bourse

En ce qui concerne son bilan financier, le Standard affiche une perte de 9,16 millions d’euros au 30 juin. Cela représente une diminution de 38 % par rapport à l’exercice précédent. Un état de santé encourageant, mais l'objectif est désormais de ramener cette perte à 6 millions d’euros pour le prochain bilan de 2027.

Parallèlement, le club a versé à A-CAP la première tranche du rachat de ses actions. Cela s'élève à plusieurs millions, avec d'autres versements annuels prévus d'ici 2029. Des sommes auxquelles aucun intérêt n'est appliqué. En revanche, la ligne de crédit de 20 millions accordée par A-CAP au Standard est accompagnée d'un taux d’intérêt de 7 %. On l'a dit, les dégâts occasionnés par le règne mégalomane de 777 Partners ne s'effaceront pas en un jour.