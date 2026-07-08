Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Nathan De Cat va bel et bien s'engager avec Hoffenheim. Le club allemand a trouvé un accord avec Anderlecht.



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