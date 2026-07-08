"Je serai Rouche à vie" : Emile Mpenza se confie sur le Standard avant le début de saison

Emile Mpenza espère que le Standard réalisera une meilleure saison lors du prochain exercice. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé sur son ancien club à notre micro. Il espérait voir les Rouches en Coupe d'Europe. Il a encore du mal à digérer la défaite face à Charleroi.

Emile Mpenza restera toujours attaché au Standard de Liège. Avec les Rouches, il compte pas moins de 84 matchs à son actif pour 45 buts marqués et 19 passes décisives délivrées. Il suit encore attentivement les résultats du club liégeois.

Nous lui avons demandé s'il était satisfait de la saison des hommes de Vincent Euvrard : "C’est mitigé. À l’extérieur, ils ont fait de bons résultats, mais je ne comprends pas pourquoi ils n’arrivent pas à reproduire le même scénario à domicile. J’espère voir un meilleur Standard, surtout à domicile, parce que ce n’est pas facile de gagner à l’extérieur."

Le Standard de Liège est passé proche d'une qualification européenne. Les Liégeois ont terminé deuxièmes des Europe Play-offs, mais ne sont pas passés loin de la première place qualificative pour un barrage européen. Face à Charleroi, ils se sont inclinés dans le dernier match décisif où un succès leur assurait de disputer ce barrage. Encore une défaite à domicile pour les Rouches, dans une ambiance pourtant électrique, qui a d'ailleurs malheureusement dégénéré après le coup de sifflet final.

Emile Mpenza est déçu. Il aurait évidemment aimé voir le Standard s'imposer et affronter La Gantoise en barrage européen : "Le match contre Charleroi, je n'arrive pas à digérer. C'était pour une qualification pour les play-offs et on a perdu."

Le Standard de Liège espère, la saison prochaine, enfin à nouveau décrocher un ticket européen. Emile Mpenza l'a pointé, ce serait également une bonne chose pour les finances du club. "Les supporters sont toujours là dans les gradins à supporter. Surtout, ça ferait du bien aux comptes du Standard. C'est aussi de l'argent qui rentre", a-t-il souligné.



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Emile Mpenza espère une meilleure saison lors du prochain exercice

Pour conclure, il a pris la parole sur la saison prochaine du Standard. Il espère une meilleure saison, mais il est clair que, quoi qu'il arrive, il continuera de garder cette équipe dans son cœur : "J’attends que ce soit mieux que la saison passée. Je resterai toujours supporter du Standard, même si les résultats ne sont pas là. Je serai Rouche à vie."

Le Standard a récemment repris les entraînements et prépare actuellement la saison prochaine. Samedi, ils se sont imposés sur le score de 0-7 face à l'équipe amateur de Verlaine. Le premier match de championnat aura lieu le 8 août prochain à Sclessin. Les hommes de Vincent Euvrard affronteront le Cercle de Bruges à 18h15. Débuter par une victoire serait évidemment parfait pour les Liégeois, qui, dans le courant du mois d'août, affronteront ensuite Malines, le 16, La Louvière, le 21, et Louvain, le 29. À noter que les supporters liégeois attendent également une date avant le début du championnat. Les Rouches recevront la Juventus dans un match amical le 25 juillet prochain à Sclessin.