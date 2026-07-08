"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour
Photo: © photonews
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Jonathan Legear est de retour au Standard. En charge des attaquants liégeois, il se réjouit de collaborer avec Vincent Euvrard.

Neuf ans après son départ du Standard comme joueur, voici Jonathan Legear de retour à Sclessin pour prendre en charge les attaquants. Si cette aventure dans le staff liégeois est une première au plus haut niveau, l'ancien Diable Rouge a tout vécu à Verlaine, où il a oeuvré au sein de la direction, mais aussi comme assistant, intérimaire et même entraîneur-joueur en D2 Amateur.

Quitter le club n'a pas été facile, mais ces premiers jours dans le staff du Standard ne font que le conforter dans son choix : "Parfois, on reçoit dans la vie des opportunités qu'il faut saisir. Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard, je l'aurais peut-être rejetée", explique-t-il dans La Dernière Heure.

Une estime réciproque entre Jonathan Legear et Vincent Euvrard

Jonathan Legear a beau ne jamais avoir évolué sous les ordres de l'actuel entraîneur du Standard en tant que joueur, le match a été immédiat : "Honnêtement, j'étais déjà convaincu dès notre première conversation. C'est un entraîneur qui est à la fois humain, généreux et extrêmement méticuleux".

Un coup de foudre visiblement réciproque, vu le contrat signé jusqu'en 2029 par Jona' : "Je pense que ce sont mes compétences analytiques et ma précision qui ont convaincu Vincent Euvrard et son staff de faire appel à moi".


Et la suite ? Jonathan Legear ambitonne-t-il à terme de prendre du galon pour devenir entaîneur principal en D1A ? Le Liégeois ne veut surtout pas brûler les étapes : "Nous verrons bien. Étape par étape. J'ai encore beaucoup à apprendre", temporise-t-il. 
 

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