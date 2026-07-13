Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anan Khalaili est bien en Italie pour ses tests médicaux à l'Inter Milan. Mais la traditionnelle visite médicale prend un peu plus de temps que prévu.

Nicolas Baccus

Coup dur pour l’Union Saint-Gilloise : Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan, selon Fabrizio Romano. Le joueur a échoué à sa visite médicale.

Scott Crabbé

Une contrariété médicale dans le dossier Khalaili

Un montant pouvant aller jusqu'à 32 millions : l'Union joue gros avec le transfert d'Anan Khalaili à l'Inter Milan, qui veut en faire le successeur de Denzel Dumfries, parti au Real Madrid. L'opération en est désormais au stade des tests médicaux. On arrive donc la dernière ligne droite. Mais un contretemps est survenu : selon le Corriere dello Sport, des problèmes auraient été révélés lors de la visite médicale de Khalaili. 

Le transfert n'est pas compromis pour autant mais bien ralenti : l'Institut de Médecine et de Science du Sport du CONI aurait de nouveaux tests médicaux en début de semaine prochaine. L'Inter espère toujours pouvoir faire de Khalaili sa nouvelle recrue dans la foulée. L'Union Saint-Gilloise suivra également le dossier avec une grande attention.

Loïc Woos

Anan Khalaili est en Italie et va s'engager à l'Inter Milan

L'Union Saint-Gilloise va bien enregistrer le départ de l'un de ses tauliers pour un montant record. Anan Khalaili est en effet en partance pour l'Inter Milan, lui qui viendrait d'atterrir dans le nord de l'Italie, selon les informations du journaliste local Gianluigi Longari.

Le joueur israélien va passer ses traditionnels tests médicaux avant de signer son contrat avec le champion d'Italie en titre, où il remplacera un Denzel Dumfries dont le transfert vers le Real Madrid est déjà officiel. Une lourde tâche, tout de même, pour le joueur de l'Union, qui a cependant montré qu'il avait les qualités pour franchir ce cap.

Un taulier de l'Union va bien s'engager avec le champion d'Italie

Ce mercredi soir, nous vous annoncions que l'Union Saint-Gilloise avait repoussé une offre de 23 millions d'euros de la part de l'Inter Milan pour les services d'Anan Khalaili. Les Italiens sont revenus à la charge ce jeudi et ont augmenté le montant de leur proposition. Celle-ci semble cette fois convenir aux dirigeants saint-gillois et il existe un accord de principe -à finaliser- sur une indemnité de 28 millions d'euros. Elle pourrait monter jusqu'à 32 avec divers bonus qui ont été conclus dans le package.

Anan Khalaili prendra un vol ce vendredi pour la capitale de la mode afin de passer des examens médicaux qui sont prévus dans les 48 prochaines heures. L'Israélien, qui a disputé 99 matchs pour l'Union et remporté les trois titres belges possibles -Championnat, Coupe et Supercoupe- , doit remplacer Denzel Dumfries en partance pour le Real Madrid.

 

L'Inter est toujours bien décidé à s'attacher les services d'Anan Khalaïli, mais l'Union Saint-Gilloise vient de repousser une nouvelle offre du champion d'Italie.

L'Union Saint-Gilloise n'entend pas brader ses meilleurs joueurs au cours de ce mercato estival. On le sait de nombreux clubs, notamment en Italie et en Angleterre, sont sur la piste d'Anan Khalaïli, le piston droit israélien, du dernier vainqueur de la Coupe de Belgique.

Le courtisan le plus pressant est le champion d'Italie, l'Inter Milan, un club que la RUSG avait d'ailleurs défié lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, avec à la clé une défaite 0-4 au Lotto Park.

Une offre au prix de sa valeur marchande

Selon Sacha Tavolieri, qui suit le mercato, les "Nerazzurri" viennent de proposer 23 millions d'euros au club bruxellois pour s'attacher les services du le latéral droit aux 16 sélections avec son pays. C'est exactement le montant de sa valeur marchande renseignée sur Transfermarkt, sauf que l'Union entend rester ferme dans les négociations et exige toujours 30 millions d'euros bonus compris pour lâcher Anan Khalaïli.

Le joueur de 21 ans est actuellement sous contrat jusqu'en 2028 du côté du Parc Duden où il s'est érigé en véritable taulier depuis son arrivée en juillet 2024 en provenance du Maccabi Haïfa. Il a déjà porté la liquette jaune et bleue à 99 reprises pour 8 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. Mais surtout, l'Israélien a déjà gagné tout ce qu'il pouvait gagner en Belgique : le championnat, la Coupe et la Supercoupe.

Vu comme le successeur de Dumfries

Certaines sources disent que le joueur israélien aurait déjà conclu un accord personnel avec l'Inter, où il pourrait prendre la relève de Dunzel Dumfries qui va partir en direction du Real Madrid.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Inter
Union SG
Anan Khalaili

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Tresoldi - Khalaili - Vuskovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Tresoldi - Khalaili - Vuskovic

16:00
Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

17:30
Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

17:00
Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

16:00
"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

16:30
Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

15:30
Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

13:00
LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

14:56
Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

14:30
1
Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

14:00
Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

13:30
Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

13:04
1
📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

12:00
1
Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

11:40
4
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

11:00
Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

10:30
Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

10:00
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

09:30
"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

09:00
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

08:30
1
En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

08:00
2
"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

07:30
Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

22:30
Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

22:30
1
"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

23:00
1
Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

22:00
Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

21:30
Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

21:00
1
"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

20:30
3
Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

Accord total : Leandro Trossard à quelques heures d'un départ d'Arsenal

20:00
Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

Les négociations progressent : un ancien coach de Pro League en pole pour succéder à Nicky Hayen à Genk

19:30
Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

Officiel : l'une des premières cibles de Marc Wilmots pour le Standard tourne aussi le dos à l'Antwerp

19:00
Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

Il fallait y penser : un ancien flop d'Anderlecht retrouve le rythme...dans son propre club

18:30
Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

Bientôt un staff 100% Pro League ? Besnik Hasi vient encore faire ses emplettes en Belgique

18:00
L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

12/07
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved