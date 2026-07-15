Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

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Les Stassin sont décidément une famille de footeux. Voilà désormais que Noah Stassin, cousin de Lucas, rejoint l'Olympic Charleroi.

Comme Stéphane Stassin (le père de Lucas Stassin) notamment passé par Anderlecht, son frère Sébastien a également connu le haut niveau en Belgique, passant par le Cercle de Bruges et Zulte Waregem. Ses deux enfants, Noah et Zeno Stassin semblent vouloir l'imiter. Les deux jeunes hommes, qui sont donc des cousins de Lucas Stassin, évoluent tous deux comme défenseurs centraux.

Si Zeno a fait parler de lui en février en quittant Beveren pour finir sa formation à Huesca (deuxième division espagnole), c'est désormais à Noah d'agiter le mercato. Contrairement à son frère, il est néanmoins resté en Belgique.

Noah Stassin, nouvelle tour de la défense de l'Olympic Charleroi

Formé à Gand, au Club de Bruges, Noah Stassin a également vécu des premières expériences à l'étranger, à Heerenveen et Empoli. L'été dernier, il a quitté Tubize-Braine pour les U23 de l'Union Saint-Gilloise. Il est un titulaire régulier en D1 FFA et a même déjà été appelé sur le banc de l'équipe première par David Hubert pour le match à Louvain en début d'année.

Ce défenseur de 21 ans vient de quitter l'Union : il évoluera toujours en D1 FFA, mais du côté de l'Olympic Charleroi, redescendu en fin de saison dernière. Bientôt une charnière centrale Zeno Stassin - Zeno Debast - Noah Stassin chez les Diables ? Réponse dans quelques années.


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