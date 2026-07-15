Officiel: un meneur de jeu japonais du Celtic pour OHL

OHL a annoncé sa nouvelle recrue ce mercredi. Il s'agit d'un meneur de jeu japonais qui arrive en prêt en provenance du champion d'Écosse, le Celtic Glasgow.

OH Louvain veut clairement se renforcer cet été. Le club ambitionne de ranchir une nouvelle étape dans son développement. C'est dans cette optique qu'un accord a été conclu avec Shin Yamada. L’attaquant japonais rejoint le King Power @ Den Dreef de Louvain sous forme de prêt.

"Âgé de 26 ans, Shin Yamada a débuté sa carrière professionnelle au sein de Kawasaki Frontale, un club de la J1 League japonaise. Avec Kawasaki Frontale, Yamada a inscrit pas moins de 32 buts et délivré 9 passes décisives en 122 rencontres. Il y a remporté le championnat, la Coupe ainsi que la Supercoupe."

"Ces performances lui ont permis de décrocher un beau transfert vers le Celtic FC. Dans ce club écossais de premier plan, Yamada a disputé onze rencontres, mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Durant l’hiver, l’attaquant japonais a été prêté au Preussen Münster, où il a retrouvé son instinct de buteur."

Louvain pour se relancer

"Il a inscrit trois buts en dix matches en Allemagne. Désormais, Shin Yamada arrive à Louvain. Il est prêté pour une saison", a annoncé OH Louvain dans un communiqué publié sur son site officiel. Les Brabançons sont en tout cas convaincus d'avoir recruté un joueur de premier plan. Mais est-ce que cela se verra sur le terrain ?

2️⃣0️⃣ | 𝗢𝗛 𝗟𝗲𝘂𝘃𝗲𝗻 ▫️ Shin Yamada pic.twitter.com/D7NiiGX8NA



— OH Leuven (@OHLeuven) July 15, 2026

"Shin Yamada est un international japonais qui a manqué de peu la sélection pour la Coupe du monde. Nous le suivons depuis l’époque où il évoluait avec Ominami à Kawasaki, mais il était alors inaccessible pour nous. Au Celtic FC, il n’a pas bénéficié de beaucoup de temps de jeu, ce qui nous a donné une opportunité de le recruter. Nous n’avons donc pas hésité", expliquent les dirigeants d'OHL.

Deuxième recrue estivale

"Yamada est un joueur doté d’une bonne capacité de déplacement, il choisit bien ses positions et il marque facilement. Il possède exactement le profil que nous recherchions", a déclaré un directeur sportif Gyorgy Csepregi, manifestement satisfait sur les canaux officiels du club louvaniste.

Le joueur lui-même se réjouit également de cette arrivée. "Je suis heureux et ravi d’être ici. Ce club me correspond bien et j’ai hâte de commencer. J’ai eu un très bon feeling avec leur projet et leur manière de jouer."

Shin Yamada est la deuxième recrue estivale d'OHL après Dani van den Heuvel, le gardien du Club de Bruges.