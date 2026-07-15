Officiel : une vieille connaissance de retour à l’Olympic

«Les Dogues» ont annoncé leur cinquième recrue de la saison. Et c’est un joueur qui connaît très bien la Neuville pour y avoir évolué trois ans : Jérémie Lioka Lima.

Les supporters de l’Olympic Charleroi retrouveront un visage familier au milieu de terrain pour cette nouvelle saison. Sans club depuis l’été dernier et son départ du FC Liège, Jérémie Lioka Lima revient à la Neuville, qu’il avait quittée lors de l’été 2023 pour s’engager avec les «Sang et Marine».

Déjà 50 matchs pour l'Olympic

Le Parisien passé par Drancy et Valenciennes avait traversé la frontière pour posses ses valises à l’Olympic en juillet 2020. Après trois saisons, une cinquantaine de matchs et deux buts, il n’avait pas pu résister à l’appel de la Challenger Pro League.

C’est dans un autre club «historique», le FC Liège que ce milieu de terrain espérait franchir un cap. Il jouera 47 matchs pour le compte du club de Rocourt avant d’être laissé libre en juillet 2025, alors que l’Olympic venait de son côté d’être promu en Challenger Pro League, après son titre en D1FFA, anciennement ACFF.

Sans club depuis un an

Reste à voir dans quel état physique sera celui qui reste sur douze mois sans jouer au football. «Je suis très heureux de revenir dans un club que je connais bien. Retrouver l’Olympic aux côtés de Dante Brogno et Kevin Caprasse, qui m’ont accordé leur confiance malgré une saison sans jouer, représente énormément pour moi », confie Jérémie Lioka Lima. « J’ai travaillé très dur durant cette période et j’ai hâte de retrouver les terrains ainsi que les supporters olympiens.»

Jérémie Lioka Lima devra en partie compenser le départ de Mehdi Terki, parti rejoindre, comme d’autres anciens de la D1FFA, le FC Altert Bissen au Luxembourg, club qui dispute les tours préliminaires pour la Ligue des Champions.





Cinquième recrue de la saison

Depuis l’arrivée de Dante Brogno au poste de directeur sportif, les «Dogues» ont sérieusement accéléré leur mercato avec les arrivées de Kevin Caprasse sur le banc, du gardien Maxime Vandermeulen (Mons), du latéral gauche, Axel Benoit (Mons), de l’ailier Sam Sylla (Stockay) et pas plus tard qu’hier du défenseur central Noah Stassin (Union U23), cousin de l’attaquant de Saint-Etienne Lucas.