🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

Alexis Trouillet prend ses marques au Standard. Le milieu de terrain se réjouit de jouer à Sclessin. Mais il a en réalité déjà joué un match en bords de Meuse.

Le mini-stage du Standard à Dunkerque est l'occasion parfaite pour intégrer les nouvelles recrues. Parmi elles, Alexis Trouillet satisfait déjà grandement Vincent Euvrard. "C'est un joueur avec une qualité supérieure avec le ballon. C'est un 'quarterback' devant la défense, qui joue en 6 mais qui peut également jouer un peu plus haut, en 8, ainsi que dans un double pivot avec un autre numéro 6 à ses côtés", nous déclarait l'entraîneur des Rouches à l'issue du match amical contre les Francs Borains (que Trouillet n'avait pas encore été en mesure de disputer).

L'ancien milieu de terrain de Rodez devrait faire du bien aux Rouches : "Il est très bon avec le ballon, il dispose d'un gros volume de jeu et d'un gros volume de course, il sait faire progresser le jeu, se montrer disponible, casser des lignes. Il se montre très vertical dans son jeu avec le ballon. Ce sont toutes des qualités que j'aime bien".

Des mots qui ne sont pas que des compliments d'usage pour souhaiter la bienvenue au joueur. Ces qualités, Trouillet les a déjà montrées. Et même à Sclessin. L'ancien international U18 français a en effet déjà joué dans son nouveau stade, délivrant même un assist contre le Standard.

Ancien espoir de Nice

Cela remonte à juillet 2020. En pleine pandémie de coronavirus, les Rouches de Philippe Montanier avaient joué contre Nice sans le moindre supporter. Les visiteurs s'étaient imposés 1-2. Felipe Avenatti avait pourtant ouvert le score, mais un certain Kasper Dolberg avait égalisé sur penalty en fin de première mi-temps.

L'assist de Trouillet tombe sur le but de la victoire pour Nice. Le futur joueur du Standard avait pratiquement dessiné l'action de A à Z, en ouvrant sur le côté gauche, avant de prendre appui sur Kasper Dolberg, pour mieux isoler Hassane Kamara face à Arnaud Bodart. Aura-t-on droit au même genre d'action dans les prochains mois ?



