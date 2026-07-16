Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

Manuel Gonzalez
Fabien Chaliaud et Manuel Gonzalez
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Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions
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Moussa N’Diaye est tout proche de faire son retour à Schalke 04. Anderlecht serait d'accord de le reprêter. Antoine Sibierski veille toutefois à toucher de l'argent à long terme avec cette location.

Moussa N’Diaye est tout proche de revenir à Schalke 04. Après avoir hésité dans un premier temps, le RSC Anderlecht a finalement accepté de collaborer à un nouveau prêt du défenseur sénégalais. Mais cette fois, Antoine Sibierski a négocié un accord qui pourrait rapporter plusieurs millions d’euros aux "Mauve et Blanc" dans un an.

Depuis le début de l’année civile, N’Diaye évoluait sous les couleurs de Schalke 04. Le Sénégalais de 24 ans, qui ne bénéficiait plus de suffisamment de temps de jeu au Lotto Park, s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe de Gelsenkirchen.

Pas d'option d'achat prévue dans la première location

Un seul problème se posait : aucune option d’achat n’avait été incluse dans le premier accord de prêt. Schalke souhaitait évidemment conserver définitivement le joueur, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente concernant le montant d’un éventuel transfert. Les souhaits des deux formations étaient alors trop éloignés.

Ces dernières semaines, les discussions ont repris et un accord semble désormais imminent. Selon le média allemand Bild, Moussa N’Diaye devrait retourner à l’Arena AufSchalke sous la forme d’un nouveau prêt. Les derniers détails administratifs doivent encore être réglés, mais l’opération est en bonne voie.

Quatre millions l'été prochain ?

Cette fois, Anderlecht a obtenu une garantie importante : une option d’achat obligatoire figure dans l’accord. Schalke devra ainsi débourser 4 millions d’euros l’été prochain pour transférer définitivement le défenseur sénégalais. Le club allemand n’était pas en mesure d’assumer cette dépense immédiatement, mais il a accepté de s’engager sur un paiement différé.

Anderlecht réclamait initialement cinq millions d’euros pour son joueur, avant de revoir ses exigences à la baisse. Une opération qui reste néanmoins très intéressante financièrement pour le club bruxellois. En 2022, les "Mauve et Blanc" avaient seulement versé une indemnité de formation pour attirer N’Diaye des équipes de jeunes du FC Barcelone.

Après son titre en Bundesliga 2 la saison dernière, Schalke retrouvera l’élite allemande. Moussa N’Diaye aura pour mission d’aider le club à assurer son maintien en Bundesliga et à retrouver progressivement la place de référence qu’il occupait autrefois dans le football allemand.

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