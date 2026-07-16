Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement
Photo: © photonews
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Considéré comme l'une des révélations belges de cette Coupe du monde, Nicolas Raskin devrait se sentir à l'étroit à Ibrox, antre des Glasgow Rangers. Ses prestations de l'autre côté de l'Atlantique auront certainement convaincus certains clubs huppés de le transférer. Reste à savoir lesquels.

Le Mondial a changé la dimension de Nicolas Raskin. Longtemps considéré comme un talent qui peinait à confirmer, le milieu de terrain belge de 25 ans a profité de la scène internationale pour montrer qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Après avoir débuté le tournoi sur le banc face à l’Égypte, il s’est rapidement imposé comme un élément important dans les plans de Rudi Garcia.

Sa prestation face à l’Espagne, championne d'Europe et première finaliste de ce Mondial, a notamment marqué les esprits. Après l’élimination des Diables rouges, plusieurs cadres de la Roja sont venus le féliciter personnellement. Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo…

Impossible de rester aux Rangers

Désormais, la question est sur toutes les lèvres : quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Nicolas Raskin ? Une chose semble certaine : son avenir devrait s’écrire loin de la Scottish Premiership où l’ancien joueur du Standard semble avoir fait le tour du propriétaire à Ibrox Park.

Son profil attire en tout cas plusieurs clubs européens. Avant même la Coupe du monde, Hull City avait tenté sa chance avec une offre concrète, refusée par les Rangers. Le Real Betis et Villarreal avaient également pris des renseignements. Mais après son exposition internationale, la concurrence pourrait monter d’un cran.

La Coupe du monde a augmenté le standing des prétendants

Estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt avant le Mondial, Nicolas Raskin pourrait désormais valoir bien davantage. Sous contrat jusqu’en 2028 à Glasgow, les Rangers disposent d’une position confortable, mais auront tout intérêt à écouter les offres si celles-ci atteignent le niveau attendu.

L’Inter Milan serait notamment très attentif à la situation. Les "Nerazzurri" cherchent à rajeunir leur effectif et voient en Raskin (mais aussi dans celui d'un autre Belge Mandela Keita) un profil capable de s’intégrer dans leur projet sportif. Son intensité, sa récupération et son volume de jeu peuvent correspondre aux exigences italiennes.

La Premier League pourrait également entrer dans la danse, avec des clubs comme Aston Villa ou Manchester United (qui vient d'engager Youri Tielemans cette semaine) susceptibles de suivre son évolution.

Pour Nicolas Raskin, le choix de sa nouvelle destination sera déterminant. À 25 ans, il entre dans un chapitre crucial de sa carrière et doit désormais viser un projet plus ambitieux, mais pas trop, sous peine de prendre le risque de ralentir sa progression s'il rejoignait un club où son temps de jeu serait limité.

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