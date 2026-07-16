Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi
Photo: © photonews
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Alexis Calant était libre depuis son aventure à Lokeren. Le voilà qui rebondit à l'Olympic Charleroi, pour aider les Dogues à se refaire une santé en D1 FFA.

Relégué en D1 Amateurs après une saison pour le moins agitée en D1B, l'Olympic Charleroi a appuyé sur l'accélérateur en ce qui concerne les transferts entrants ces derniers jours.

Avec les nominations de Dante Brogno comme responsable sportif et de Kevin Caprasse comme entraîneur principal, les arrivées de joueurs se sont multipliées à la Neuville. Le club a ainsi annoncé les transferts de Maxime Van der Meulen, Axel Benoit, Sam Sylla, Noah Stassin et Jeremie Lioka Lima.

Et ce n'est pas fini. Voici désormais que les Carolos se renforcent avec Alexis Calant. Le défenseur central français débarque gratuitement, il était libre depuis son passage à Lokeren. Le natif de Seclin n'a pas joué la moindre minute en Challenger Pro League la saison dernière : il se remet d'une rupture du ligament croisé qui l'a maintenu sur la touche jusqu'au mois de mars, ne l'autorisant qu'à revenir sur le banc que pour trois matchs de fin de saison.

Un renfort qui connaît bien la série pour l'Olympic 

Alexis Calant tâchera donc de retrouver le rythme des matchs dans une région qu'il connaît bien pour avoir déjà goûté au football hennuyer à deux reprises du côté de La Louvière.

Arrivé à La RAAL en 2020 en provenance de l'équipe réserve de Dunkerque, il avait porté le maillot des Loups durant trois saisons, entrecoupées par un bref retour au pays, du côté de Belfort.

Alexis Calant (en photo au duel avec Felipe Avenatti à l'occasion d'un match de Coupe contre l'Antwerp avec la RAAL) avait déjà joué contre l'Olympic dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1. Les Loups s'étaient à chaque fois inclinés à la Neuville. Il espère donc y décrocher ses premières victoires dans quelques semaines, cette fois dans le camp des Dogues.

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