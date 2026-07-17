📷 "Golden heritage" : le Standard présente son deuxième jeu de maillots

Le Standard a présenté ce matin son nouveau maillot extérieur. Les premières réactions des supporters sont assez positives.

Après avoir déjà présenté son premier jeu de maillots et l'avoir porté lors des premiers matchs amicaux de présaison, le Standard a dévoilé ce matin ses vareuses pour les matchs à l'extérieur.

Golden heritage. Notre nouveau maillot away est disponible dès maintenant. ✨



👕 https://t.co/U8V3RfHCuP pic.twitter.com/GdOoxntg58 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 17, 2026

Un maillot foncé avec des traits rouges et quelques rappels dorés. "Golden heritage", le présente le club, en clin d'oeil à quelques tuniques away qui ont déjà ressemblé à ce nouveau maillot par le passé.

Le Standard lui aussi tenté par la mode du vintage

Les nouvelles vareuses away, conçues par l'équipentier Macron et pour lesquelles Gustav Mortensen, Casper Nielsen, Ibe Hautekiet et Dimitri Lavalée ont pris la pose, sont déjà disponibles. Information d'ordre pratique : elles taillent un peu plus petit que les précédentes.

Deviendront-elles majoritaires aux abords de Sclessin dans les prochains mois ? Il pourrait falloir un peu de temps pour le savoir. Certains attendront notamment que le mercato se termine, histoire de ne pas floquer le nom d'un joueur quelques jours avant son départ et ainsi garder de la saison un souvenir anachronique.





Les premiers commentaires sont en tout cas positifs. Mais comme chaque saison, ce maillot restera associé aux souvenirs des matchs qui verront les joueurs le porter. Point positif en ce sens : les résultats à l'extérieur étaient en nette amélioration ces derniers mois.