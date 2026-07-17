🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Leandro Trossard a fait ses adieux à Arsenal dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Après trois ans et demi à Londres, le Diable Rouge a choisi de rejoindre Besiktas, en Turquie. Il a pris le temps de remercier le club anglais et est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre.

Leandro Trossard referme un chapitre important de sa carrière cet été. L'attaquant a choisi de quitter l'Angleterre, pays qu'il avait rejoint en provenance du KRC Genk à l'été 2019. Il a d'abord évolué sous les couleurs de Brighton durant trois ans et demi avant de passer un cap en rejoignant Arsenal. Avec les Seagulls, il a disputé un total de 121 matchs, tandis qu'avec Arsenal, il en a pris part à 174. Désormais, il va découvrir un nouveau pays : la Turquie.

Leandro Trossard s'est senti chez lui dès son premier jour à Arsenal

C'est évidemment une étape particulière pour lui, qui a décidé de s'exprimer dans une vidéo. "À tous les supporters d'Arsenal, ce n'est pas un message facile à enregistrer. Dès le premier jour où je suis arrivé au club, vous m'avez fait sentir comme chez moi", a débuté Leandro Trossard. "Je vous en serai toujours extrêmement reconnaissant. Chaque fois que je suis entré sur cette pelouse en portant cet écusson, j'en ai été très fier. J'ai toujours tout donné pour ce club, et surtout pour vous."

Un titre de champion d'Angleterre

Leandro Trossard est ensuite revenu sur les moments forts qu'il a vécus avec Arsenal : "Nous avons partagé tellement de souvenirs incroyables ensemble, en particulier la saison dernière, lorsque nous avons remporté le titre. C'est un souvenir que je chérirai pour toujours." Lors de son passage à Londres, le Diable Rouge a aussi, par exemple, notamment disputé la finale de la Ligue des champions la saison dernière, malheureusement pour lui perdue aux tirs au but face au PSG.

"Entrer sur cette pelouse en entendant North London Forever me donne encore des frissons. Vous, les supporters, faites un travail incroyable", a-t-il souligné. "Mon chapitre ici est terminé, mais c'est un groupe de joueurs exceptionnel et ils vont tous me manquer. Il est toutefois temps pour moi de franchir une nouvelle étape."

Les remerciements

Pour conclure, l'ailier belge a pris le temps de remercier l'ensemble des supporters et des personnes avec qui il a évolué : "Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui ont travaillé au club pour leur soutien au cours de ces trois années et demie. Je suis certain que nous nous reverrons bientôt. Je souhaite le meilleur au club et aux supporters. Je continuerai à vous soutenir, même de loin. Une fois Gunner, toujours Gunner. Prenez soin de vous. Votre Mr. Clutch."

Avec Besiktas, Leandro Trossard a paraphé un contrat jusqu'en juin 2029. L'ailier belge a déjà été superbement accueilli par les supporters, qui attendent avec impatience qu'il fasse ses débuts sous les couleurs noires et blanches. Le premier match officiel de Besiktas aura lieu le 23 juillet prochain, lors du deuxième tour de qualification de l'Europa League, contre Midtjylland.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Besiktas
Leandro Trossard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Just - touzghar - Tajaouart

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Just - touzghar - Tajaouart

18:30
OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

OFFICIEL : Saint-Trond s’offre le meilleur jeune joueur de la zone ouest de la J1 League

18:30
Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

18:00
OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

OFFICIEL : La Gantoise prépare l'avenir avec un jeune talent nigérian

17:30
LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

LIVE COUPE DU MONDE 17/7 : beaucoup de fumée autour du stade de la finale à New York

16:30
Sans un cadre, blessé à l’échauffement, le Sporting de Charleroi s’incline face à Feyenoord

Sans un cadre, blessé à l’échauffement, le Sporting de Charleroi s’incline face à Feyenoord

15:55
OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

15:10
OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

OFFICIEL : Edward Still accueille à La Louvière un joueur qu'il a connu à Anderlecht

13:35
Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

Anderlecht sur le point de battre un record...et pourtant le retard sur le Club de Bruges est énorme

14:00
OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

OFFICIEL : plus de trois ans après son terrible accident, Sofian Kiyine rebondit dans un nouveau club wallon

13:20
2
Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

Revirement dans le dossier Tawfik Bentayeb au Standard : aucun accord ?

12:36
3
Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

Bonne nouvelle pour les supporters : les deux matchs d'Anderlecht contre Hammarby seront diffusés gratuitement

11:30
Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

Des millions sur un compte roumain pour jouer ? Les nouvelles révélations folles autour de l'Olympic Charleroi

12:00
📷 "Golden heritage" : le Standard présente son deuxième jeu de maillots

📷 "Golden heritage" : le Standard présente son deuxième jeu de maillots

10:40
"Ce n'est pas ça qui vous fait progresser" : le père De Cat explique le départ de son fils d'Anderlecht

"Ce n'est pas ça qui vous fait progresser" : le père De Cat explique le départ de son fils d'Anderlecht

10:00
Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

09:30
Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

09:00
À peine arrivé, déjà contesté : pourquoi le transfert de Dennis Praet fait jaser à Malines

À peine arrivé, déjà contesté : pourquoi le transfert de Dennis Praet fait jaser à Malines

08:30
Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop

Le Club de Bruges peut enfin souffler : un club de Bundesliga s'intéresse à son flop

08:00
"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United

"C'est le club parfait pour moi" : les premiers mots de Youri Tielemans à Manchester United

07:00
Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra

Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra

07:30
2
Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs

Le Club de Bruges envoie un signal fort à l'un de ses jeunes joueurs

06:30
Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

Le Club de Bruges n'est plus seul : un grand club veut s'offrir un talent de Genk

23:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Praet - Bojang - Openda

21:54
Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

Critiqué après le Mondial : le Maroc a pris sa décision pour Mohamed Ouahbi

22:30
OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

OFFICIEL : Dennis Praet rebondit dans un autre club de Jupiler Pro League

21:54
Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

21:40
1
150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

21:00
Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

20:30
4
Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

19:30
Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

20:00
Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

19:00
Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

16/07
Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

16/07
🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

16/07
1
Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

16/07

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 23/08 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved