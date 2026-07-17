🎥 "Il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape" : Leandro Trossard fait ses adieux à Arsenal

Leandro Trossard a fait ses adieux à Arsenal dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Après trois ans et demi à Londres, le Diable Rouge a choisi de rejoindre Besiktas, en Turquie. Il a pris le temps de remercier le club anglais et est désormais prêt à entamer un nouveau chapitre.

Leandro Trossard referme un chapitre important de sa carrière cet été. L'attaquant a choisi de quitter l'Angleterre, pays qu'il avait rejoint en provenance du KRC Genk à l'été 2019. Il a d'abord évolué sous les couleurs de Brighton durant trois ans et demi avant de passer un cap en rejoignant Arsenal. Avec les Seagulls, il a disputé un total de 121 matchs, tandis qu'avec Arsenal, il en a pris part à 174. Désormais, il va découvrir un nouveau pays : la Turquie.

Leandro Trossard s'est senti chez lui dès son premier jour à Arsenal

C'est évidemment une étape particulière pour lui, qui a décidé de s'exprimer dans une vidéo. "À tous les supporters d'Arsenal, ce n'est pas un message facile à enregistrer. Dès le premier jour où je suis arrivé au club, vous m'avez fait sentir comme chez moi", a débuté Leandro Trossard. "Je vous en serai toujours extrêmement reconnaissant. Chaque fois que je suis entré sur cette pelouse en portant cet écusson, j'en ai été très fier. J'ai toujours tout donné pour ce club, et surtout pour vous."

Un titre de champion d'Angleterre

Leandro Trossard est ensuite revenu sur les moments forts qu'il a vécus avec Arsenal : "Nous avons partagé tellement de souvenirs incroyables ensemble, en particulier la saison dernière, lorsque nous avons remporté le titre. C'est un souvenir que je chérirai pour toujours." Lors de son passage à Londres, le Diable Rouge a aussi, par exemple, notamment disputé la finale de la Ligue des champions la saison dernière, malheureusement pour lui perdue aux tirs au but face au PSG.

"Entrer sur cette pelouse en entendant North London Forever me donne encore des frissons. Vous, les supporters, faites un travail incroyable", a-t-il souligné. "Mon chapitre ici est terminé, mais c'est un groupe de joueurs exceptionnel et ils vont tous me manquer. Il est toutefois temps pour moi de franchir une nouvelle étape."

Les remerciements

Pour conclure, l'ailier belge a pris le temps de remercier l'ensemble des supporters et des personnes avec qui il a évolué : "Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui ont travaillé au club pour leur soutien au cours de ces trois années et demie. Je suis certain que nous nous reverrons bientôt. Je souhaite le meilleur au club et aux supporters. Je continuerai à vous soutenir, même de loin. Une fois Gunner, toujours Gunner. Prenez soin de vous. Votre Mr. Clutch."





Avec Besiktas, Leandro Trossard a paraphé un contrat jusqu'en juin 2029. L'ailier belge a déjà été superbement accueilli par les supporters, qui attendent avec impatience qu'il fasse ses débuts sous les couleurs noires et blanches. Le premier match officiel de Besiktas aura lieu le 23 juillet prochain, lors du deuxième tour de qualification de l'Europa League, contre Midtjylland.