Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra

Marco Ilaimaharitra entre dans sa dernière année de contrat au Standard. Mais il pourrait déjà s'en aller cet été.

Un ancien capitaine de l'ennemi carolo sous le maillot rouche : l'un des premiers transferts entrants de Marc Wilmots avait fait grand bruit, tant du côté du Standard que chez les Zèbres, l'été dernier. Malgré son historique au Mambourg, Marco Ilaimaharitra a fini par être adopté par ses nouveaux supporters et conspué par son ancien public lors de ses deux retours dans le Pays Noir.

Si Sclessin s'est amusé de cette forme de trahison, elle pourrait bien ne durer qu'une seule saison. Ilaimaharitra entre en effet déjà dans sa dernière année de contrat. Et comme l'écrit La Dernière Heure, il ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.

Utile mais pas indispensable ?

Le milieu de 30 ans n’a pas pleinement convaincu la direction la saison dernière. Même s'il a débuté comme titulaire 29 de 33 matchs qu'il était apte à jouer en championnat, l'international malgache pourrait donc bien vivre ses dernières semaines en bords de Meuse.

Il y a un an, la priorité absolue de Marc Wilmots était d'offrir à Mircea Rednic des joueurs d'expérience à moindre coup. Avec son bagout et sa connaissance du championnat belge, Marco Ilaimaharitra correspondait parfaitement au profil. De fait, il a pris plus d'un jeune sous son aile, aidant notamment à l'éclosion d'Ibrahim Karamoko.



Mais le plan du club à changé. Désormais, l'idée est de rajeunir le noyau (le plus âgé de l'élite belge) pour permettre à Vincent Euvrard de pouvoir pleinement développer le jeu basé sur l'intensité et le contre-pressing qu'il souhaite continuer à mettre en place. Sans connaître autant de blessures que la saison dernière. Marco Ilaimaharitra pourrait en faire les frais, pour permettre au Standard d'ouvrir le casting à des profils dont l'horloge biologique est moins avancée. Dans les cinq transferts entrants réalisés cet été par Marc Wilmots, on ne retrouve ainsi aucun trentenaire.