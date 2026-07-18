Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical

Scott Crabbé, journaliste football
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Du bon...et du beaucoup plus inquiétant : l'Union encaisse sept buts en amical
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise a disputé un double match amical contre le PSV. Avec deux équipes totalement différentes...et des résultats diamétralement opposés.

Le PSV, de bons souvenirs pour l'Union, qui a empoché sa première victoire en Ligue des Champions contre les Néerlandais il y a un an. Aujourd'hui, deux matchs amicaux de 75 minutes au programme.

David Hubert a aligné deux équipes assez mixtes. Mais l'entrejeu le plus susceptible d'être aligné en début de saison était de la partie pour la première manche. Et cela s'est vu, avec une belle complicité entre Adem Zorgane et Darius Olaru. 

Plus de positif à tirer du premier acte

Relebohile Mofokeng a également marqué des points en montant au jeu, tout comme Mohammed Fuseini, auteur d'un doublé. Défensivement par contre, l'Union s'est montrée assez fébrile. De quoi nous valoir 75 minutes assez riches, conclues sur le score de 3-3.

Lors de la deuxième manche, les problèmes défensifs bruxellois se sont accentués. Le PSV a dominé les débats pour s'imposer sur un score assez sec : 4-0. L'Union quitte donc les Pays-Bas avec sept buts encaissés en 150 minutes. Même si cela demeure amical, les hommes de David Hubert ne nous avaient pas habitué à cela. Il faudra faire preuve de plus de rigueur à l'occasion du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions prévu dans un peu plus de deux semaines.

Le onze du premier match : Chambaere ; Leysen, Sylla, Mac Allister ; Guilherme, Van de Perre, Zorgane, Olaru, Patris ; Fuseini, Raul

Le onze du deuxième match : Kavlashvili ; Sykes, Havenaar, Chibani ; Niang, Schoofs, Kricfalusi, Pavlic ; Ait El Hadj, Hurtevent, Biondic

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