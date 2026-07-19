Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"
Photo: © photonews
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Le coach est revenu pour la première fois en détail sur son départ d’Anvers. Sept mois après son licenciement par le « Great Old », l’ancien entraîneur ne garde aucune rancœur à l’égard de son passage au Bosuil, mais il reste convaincu que son départ est survenu trop tôt.

Stef Wils a été limogé fin novembre après une période difficile pour l’Antwerp, qui n’avait récolté que 5 points sur 30. Le natif de la Campine a ensuite eu le temps de réfléchir à son avenir et s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure en tant qu’adjoint de Besnik Hasi à Amedspor, en Turquie.

Collaboration difficile avec le président

Son départ de l’Antwerp reste toutefois un sujet sur lequel Wils a un avis différent : « Je continue de penser que mon licenciement est survenu trop tôt, mais quelqu’un au-dessus de moi a décidé qu’il devait en être ainsi », confie-t-il au Nieuwsblad.

L’ancien entraîneur de l'Antwerp évoque également la collaboration difficile avec le président Paul Gheysens, qui, selon lui, a joué un rôle important dans cette décision : « Je n’avais guère d’influence sur lui, ni sur d’autres membres du club d’ailleurs. Je pense que le reste parle de lui-même. »

Malgré ce regard critique sur le passé, Wils souhaite le meilleur à l'Antwerp et souligne qu’il n’a tiré aucune satisfaction des mauvais résultats de son ancien club après son licenciement : « Je ne me réjouis pas du malheur des autres. Après chaque week-end où ils ont perdu des points, je ne me promenais pas avec un grand sourire, loin de là. Je trouvais cela vraiment dommage pour les personnes avec lesquelles j’avais travaillé. »

Nouveau chapitre en Turquie avec Besnik Hasi


Pour Wils, cela reste un club important dans sa carrière : « Le Matricule 1 reste un beau club, où j’ai vécu sept années fantastiques à différents postes et où j’ai finalement pu occuper le poste d’entraîneur principal, mais y retourner si peu de temps après mon licenciement n’était pas l’idéal. Je suis toujours en contact avec les membres du staff, les joueurs et Marc Overmars. Ça m’a fait plaisir de recevoir autant de messages après l’annonce de mon choix de rejoindre Amedspor. »

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