De retour de prêt et de blessure, un espoir du Standard prolonge son contrat

Victime d'une déchirure des ligaments croisés alors qu'il venait d'être prêté au MVV Maastricht, Tom Poitoux a vécu de longs mois compliqués la saison dernière. Pas de quoi entacher la confiance du Standard, qui vient de prolonger son contrat de deux saisons et de le confirmer dans le noyau du SL16.

Alors qu'il affrontera la Juventus ce samedi à Sclessin dans le cadre d'un match amical de gala, le Standard continue la confection du noyau de son équipe première, ainsi que du noyau U23 qui évoluera une fois encore en D1 ACFF la saison prochaine.

Un noyau qui va être rejoint par un élément qui était parti en prêt la saison dernière : Tom Poitoux, qui avait reçu l'opportunité de gagner du temps de jeu au MVV Maastricht, mais qui avait été victime d'une déchirure des ligaments croisés en tout début de saison.

L'information vient d'être officialisée par le Matricule 16 ce jeudi : le jeune gardien de 21 ans a paraphé un nouveau contrat de deux saisons, assorti d'une saison supplémentaire en option, et sera donc de retour dans le noyau du SL16 FC.

Tom Poitoux prolonge au Standard

Il y sera notamment en concurrence avec Quentin Durka, qui a effectué la préparation d'avant-saison avec l'équipe première. Il n'y aura par contre plus de Belmin Dizdarevic qui, à 24 ans, ne jouera pas le rôle de joueur d'expérience du SL16 FC, réservé à Antoine Mazure, arrivé de Habay-la-Neuve cet été.

"Certaines étapes sont plus difficiles que d'autres, mais elles ne changent jamais la destination. Merci au Standard pour sa confiance. Plus déterminé que jamais à écrire le plus beau début de mon histoire avec mon club de cœur", a déclaré Tom Poitoux, qui est arrivé au sein du Matricule 16 en 2016 en provenance de l'ES Wanze/Bas-Oha et qui n'est parti que dans le cadre de son prêt à Maastricht la saison dernière. L'ancien international belge, des U15 au U19, rêve d'effectuer un jour ses grands débuts avec l'équipe première des Rouches.



