Mika Godts montre la voie : l'Ajax se rapproche du troisième tour de Conference League

Titulaire avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts a participé à la grosse victoire 4-1 des siens sur la pelouse de Vojvodina. Les Néerlandais se rapprochent du troisième tour de qualification de Conference League.

L'Ajax Amsterdam n'a pas manqué son entrée en lice au deuxième tour de qualification de la Conference League. En déplacement sur la pelouse de Vojvodina, le club néerlandais s'est imposé 4-1 au terme d'une rencontre qu'il a su maîtriser malgré l'égalisation serbe en première période. Les Amstellodamois prennent une belle option avant le match retour à domicile.

Dès la 3e minute, Davy Klaassen a suivi sa propre reprise, repoussée une première fois par le gardien Dragan Rosic, avant de pousser le ballon au fond des filets. Vojvodina a remis les compteurs à zéro grâce à Petar Sukacev, mais les Néerlandais ont repris l'avantage avant la pause. Steven Berghuis a redonné l'avantage à son équipe.

L'Ajax est revenu des vestiaires avec les mêmes intentions. Après une belle percée de Mika Godts sur le côté, le Belge a trouvé Oscar Gloukh dans la surface. Le milieu offensif a conclu l'action d'une grosse frappe pour porter le score à 3-1. Vojvodina a tenté de réduire l'écart dans la dernière demi-heure, mais l'Ajax était plus solide en défense.

Le dernier mot est revenu à Mohamed Abdalla. Entré en jeu à la 90e minute, le jeune milieu de terrain a marqué dans le temps additionnel pour son tout premier match avec les professionnels. À 16 ans et 277 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire d'un club néerlandais en Coupe d'Europe.

Une belle avance



Grâce à cette victoire, l'Ajax abordera le match retour avec une avance de trois buts devant son public. Les Amstellodamois auront l'occasion de confirmer leur supériorité et de décrocher leur qualification pour le troisième tour de la Conference League. En cas de succès, ils affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Shelbourne et Kalju.