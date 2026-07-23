Triste nouvelle pour le Standard de Liège : George Blay est décédé à 45 ans

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Triste nouvelle pour le Standard de Liège : George Blay est décédé à 45 ans
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L'ancien défenseur du Standard de Liège George Blay est décédé à l'âge de 45 ans. Le Ghanéen, passé cinq saisons à Sclessin, avait ensuite évolué à Malines, à La Louvière et à l'Antwerp au cours de sa carrière.

Le football belge est en deuil. Le Standard de Liège a annoncé, ce jeudi, une triste nouvelle sur son site officiel. Le club a fait savoir que son ancien défenseur George Blay est décédé à l'âge de 45 ans. Le Standard a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de celui qui avait porté le maillot rouche à 112 reprises.

Blay est décédé le 21 juin dernier. Son décès n'a été rendu public que récemment, après la diffusion de vidéos de ses funérailles sur les réseaux sociaux. Arrivé en Belgique à la fin des années 1990, Blay s'était imposé au Standard de Liège.

Cinq saisons au Standard de Liège

Recruté depuis le Sekondi Hasaacas FC, au Ghana, il pouvait évoluer aussi bien comme défenseur central que sur le côté droit. Pendant cinq saisons, il a défendu les couleurs du Standard (4 buts au total). Son aventure à Sclessin s'est terminée par un transfert au KV Malines en 2002.

Un ancien international

Avec le Ghana, Blay a disputé sept rencontres et inscrit un but. L'ancien défenseur s'est construit une belle carrière en Belgique, où il a porté les couleurs du Standard, de Malines, de La Louvière et de l'Antwerp.

George Blay a joué pour plusieurs clubs belge

Après son passage à Malines, il a retrouvé du temps de jeu à La Louvière, où il a disputé près de 90 rencontres. Plus tard, il a porté les couleurs de l'Antwerp, alors pensionnaire de deuxième division.

Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreux messages d'hommage ont été publiés par des supporters et d'anciens observateurs du football belge. Toute la rédaction de Walfoot présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de George Blay.

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