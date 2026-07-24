"Burgess apporte beaucoup plus de leadership" : Rik De Mil déjà séduit par sa nouvelle recrue

La Gantoise a été accrochée par le LNZ Cherkasy (Ukraine) au deuxième tour préliminaire de la Conference League (0-0). Rik De Mil reste malgré tout optimiste et toujours confiant quant à une qualification des Buffalos.

La Gantoise s'est montrée dangereuse sans parvenir à faire la différence dans cette rencontre. L'entraîneur buffalo a tenu à le souligner : "Je pense que nous avons clairement eu des occasions. D'un autre côté, je suis satisfait d'avoir conservé notre cage inviolée."

"Les 25 premières minutes n'ont pas été suffisantes", a-t-il ensuite souligné. "Nous avons rencontré des difficultés sur notre côté droit. La connexion entre Ngom et Goore, qui évoluait à un poste moins familier pour lui, n'était pas optimale. Nous avons donc eu plus de mal à exercer un pressing haut de ce côté et nous étions trop bas. Dans ces conditions, on perd aussi plus facilement le ballon. Sur la scène européenne, il faut être efficace. Si nous avions concrétisé nos occasions, le scénario aurait été complètement différent."

Une victoire obligatoire au retour

La Gantoise pense désormais déjà au match retour, qui se tiendra la semaine prochaine à la Planet Group Arena. Pas question de commencer à paniquer pour Rik De Mil, qui reste confiant : "Nous aurons une semaine de travail supplémentaire. Cela nous permettra de continuer à progresser à l'entraînement. Avant cette double confrontation, nous avions dit que nous voulions nous qualifier, et cet objectif n'a évidemment pas changé."

"J'ai aussi vu des choses positives. Avec Burgess, il y avait déjà beaucoup plus de leadership dans l'équipe. Notre jeune attaquant Josué Vergara (18 ans) a également montré de belles choses par moments", a-t-il conclu selon Het Laatste Nieuws.

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Le coup d'envoi de la rencontre de la semaine prochaine sera donné jeudi à 20h30 à Gand. Les Buffalos se devront évidemment de s'imposer face à leur public, sans quoi l'échec serait immense. En cas de succès, les hommes de Rik De Mil se qualifieraient pour le troisième tour préliminaire de la Conference League.