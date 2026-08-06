La FIFA réaffirme son soutien à Gianni Infantino et admet que des erreurs ont été commises

La FIFA s’est exprimée dans un communiqué ce mercredi soir. La Fédération internationale réaffirme son soutien à son président, Gianni Infantino, et reconnaît avoir commis des erreurs dans le cadre du projet de vente de parts liées aux activités commerciales de la Coupe du monde.

"À la suite d’une réunion organisée à Rabat (Maroc), le secrétaire général de la FIFA et les membres présents du Conseil de direction de la FIFA ont réaffirmé leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, seul dirigeant élu par les 211 associations membres de la FIFA", débute la FIFA.

La FIFA ajoute que Gianni Infantino a renouvelé son soutien au secrétaire général et à l’administration de l’instance, saluant leur travail dans la mise en œuvre de sa vision. "Le travail accompli par l’administration de la FIFA, qui a permis l’organisation réussie de la Coupe du monde 2026, a été salué. Ce succès n’aurait pas été possible sans le président de la FIFA, le secrétaire général et l’administration, qui ont parlé d’une seule voix et travaillé comme une seule équipe."

La Fédération internationale se dit convaincue que cette réunion marque une étape importante pour améliorer son fonctionnement, rétablir la confiance autour de l’institution et préparer plus sereinement les prochaines grandes échéances.

Lors de cette réunion, le projet de vente d’une partie des activités commerciales de la FIFA a également été évoqué. L’instance souhaitait créer une société appelée FIFA Forward Enterprise, puis vendre jusqu’à 20 % de son capital à des investisseurs privés. L’organisation a cependant dû abandonner son idée après l’opposition au projet de l’AFC, de la Concacaf et de l’UEFA.

La FIFA reconnait ses erreurs

"Des erreurs ont été reconnues", écrit la FIFA. "Il a été admis qu’il n’a jamais été dans l’intention de la FIFA que le Conseil de la FIFA et les associations membres se sentent exclus du processus, et qu’il aurait fallu gérer ce dossier différemment. Il a également été reconnu que des erreurs avaient été commises après la fuite du projet dans les médias."





La FIFA explique qu’une lettre a été adressée au Conseil de la FIFA et aux 211 associations membres afin de s’excuser pour les différentes erreurs. Elle souligne notamment que celles-ci ne se reproduiront plus. "Un examen du dossier va désormais être mené et un rapport sera présenté lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA."

Le projet FFE abandonné

"Comme cela avait déjà été annoncé, le projet FFE, qui aurait dû être approuvé par les associations membres et le Conseil de la FIFA, est désormais définitivement abandonné", affirme l’instance. "Avec le retrait du projet, la FIFA estime qu’elle ne tolérera plus aucune attaque contre son intégrité, sa bonne gouvernance et le respect de ses procédures. Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger son nom et sa réputation."

L’instance a tenu à souligner qu’elle reconnaît que cette affaire comporte de nombreux enseignements. Elle affirme que l’abandon de ce projet servira pour les futures procédures. La FIFA écrit aussi que les démarches ont été réalisées dans le respect du cadre réglementaire de la FIFA.

"La FIFA annonce qu’elle travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes concernées afin d’examiner comment renforcer encore le développement du football à travers le programme FIFA Forward, au bénéfice des 211 associations membres, des confédérations et des associations régionales", conclut l’instance.